Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor en una emergencia que alcanza a tres departamentos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El mapa del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB). Foto: captura de pantalla

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Bolivia registra 1.930 focos de calor; Santa Cruz concentra la mayor afectación. Ministro Espinoza destaca el rol del BCB en momentos de “decisiones complejas, pero necesarias”. En el Censo Agropecuario al menos 8.000 empadronadores contratados censarán a más de un millón de unidades. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bolivia registra 1.930 focos de calor; Santa Cruz concentra la mayor afectación

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Bolivia registra 1.930 focos de calor, según el reporte del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), actualizado este 20 de julio a las 18:16. El mapa muestra una mayor concentración en el oriente y norte del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, seguido por Beni y Tarija, según el gráfico departamental del sistema. De acuerdo con la distribución visual del SIMB, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor reportados en el país. En el mapa se observan puntos de alta concentración en zonas del oriente cruceño, especialmente en áreas próximas a provincias como Velasco, Chiquitos y Germán Busch. El sistema utiliza colores para agrupar los focos detectados: azul para concentración baja, amarillo para media y rojo para alta, lo que permite identificar las zonas que requieren mayor atención.

– Incendios forestales amenazan y ponen a prueba capacidad de respuesta en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija

Los incendios forestales mantienen bajo presión la capacidad de respuesta de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, donde el combate al fuego depende de operativos aéreos y terrestres que enfrentan dos obstáculos: la falta de recursos y las condiciones climáticas, según los reportes de las propias autoridades departamentales. En Tarija, el Gobierno reforzó las operaciones con dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana equipados con sistemas Bambi Bucket, que realizan descargas de agua sobre las zonas más críticas. A estas tareas se suman efectivos de las Fuerzas Armadas, Bomberos de la Policía, voluntarios, autoridades locales y comunarios. “Los fuertes vientos provocan que algunos focos, después de haber sido sofocados, vuelvan a reactivarse”, puntualizó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

– El sector ganadero se suma a la lucha contra el fuego: 1.000 litros de combustible donados a la Gobernación de Santa Cruz para sofocar incendios forestales

En medio de una crítica temporada de incendios forestales que amenaza con devastar miles de hectáreas en Santa Cruz, el sector ganadero donó 1.000 litros de combustible a la Gobernación departamental para apoyar las tareas de contención del fuego. La donación se produce en un contexto de severa escasez de diésel y de un déficit presupuestario superior a los 285 millones de bolivianos, que ha dejado a los equipos de emergencia sin recursos suficientes para operar maquinaria pesada y abrir líneas de defensa contra el avance de las llamas. “Los vecinos, los ganaderos de la zona han donado mil litros, porque uno de los principales elementos que estamos enfrentando es la provisión de combustible y agua. Eso en este momento es uno de los mayores problemas que tenemos”, informó el vocero departamental, Rolando Schrupp.

– Calidad del aire en Tarija se deteriora por incendios

La calidad del aire en el municipio de Tarija registró un deterioro en los últimos días debido a los incendios forestales y focos de calor activos tanto en Cercado como en municipios vecinos, situación que llevó a las autoridades municipales a recomendar el uso de barbijo para personas con enfermedades respiratorias y limitar las actividades al aire libre. El director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Boris Fernández, informó que el monitoreo permanente de la calidad del aire evidencia un incremento en los niveles de contaminación, principalmente por el material particulado generado por los incendios registrados en San Lorenzo y otros sectores. Explicó que, durante los últimos días los valores del índice de calidad del aire se elevaron hasta situarse entre 80 y 90 puntos, acercándose a la categoría de calidad del aire «mala».

– Doria Medina sugiere al Gobierno negociar y “no hacer caso a todo lo que diga” el FMI

En las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno del presidente Rodrigo Paz “no debe hacer caso a todo lo que digan”, teniendo en cuenta la buena relación con Estados Unidos, consideró el empresario y político Samuel Doria Medina. “Podemos negociar buenas cosas con el Fondo y no hacer caso a todo lo que digan, ¿no es verdad? Negociar un poco este tema de las expectativas, porque lo que a mí me preocupa es que, si los precios suben, ¿a quién perjudica? No perjudica a los empresarios, perjudica a la gente de menos recursos”, afirmó. El Gobierno anunció que estaban en curso negociaciones con el organismo internacional por al menos $us 5.000 millones para destinarlos a proyectos de desarrollo social, emprendedores, agricultores, transportistas y obras de infraestructura, sin financiar el gasto del aparato estatal.

– Ministro Espinoza destaca el rol del BCB en momentos de “decisiones complejas, pero necesarias”

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó el papel del Banco Central de Bolivia (BCB) en la preservación de la estabilidad monetaria, en medio de una coyuntura marcada por “decisiones complejas, pero necesarias”. “Las instituciones económicas no se construyen para los momentos fáciles; se fortalecen precisamente cuando el país enfrenta grandes desafíos”, enfatizó durante el 98.º aniversario del ente emisor. El BCB es, justamente, el organismo encargado de implementar la nueva política cambiaria que entró en vigencia el 29 de junio, poniendo fin a 15 años de tipo de cambio fijo. Con este esquema, la cotización varía a diario según las fuerzas del mercado. La medida constituye uno de los pilares económicos impulsados por el gobierno de Rodrigo Paz, dentro del marco de un nuevo modelo guiado por la libre competencia.

– Emprendedores producen diésel y gasolina a partir de residuos en Santa Cruz

Ante la escasez de combustibles, un grupo de emprendedores en Santa Cruz desarrolla una alternativa basada en la economía circular. A través de un proceso de pirólisis, una planta instalada en la zona de la Virgen de Luján, convierte residuos como plásticos, llantas y aceite usado de motor en diésel y gasolina sintética. Los responsables del proyecto explicaron que el reactor procesa hasta 500 kilogramos de residuos por ciclo y puede producir entre 300 y 350 litros diarios de combustible, con un rendimiento aproximado del 70% de diésel y 30% de gasolina. «El proyecto es pirólisis y sacamos combustible de altísima calidad a partir de llantas viejas, aceite sucio de motor, plástico y demás desechos», explicó uno de los impulsores. Añadió que el combustible obtenido alcanza «55 de cetano en diésel y 100 de octanaje en gasolina».

– En el Censo Agropecuario al menos 8.000 empadronadores contratados censarán a más de un millón de unidades

El próximo Censo Agropecuario contará con entre 7.000 y 8.000 empadronadores contratados —no voluntarios— y alcanzará una cobertura de más de un millón de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), informó el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jorge Akamine. “Estos empadronadores deben tener un conocimiento del terreno y del sector agropecuario. Por lo tanto, no va a ser como en el Censo de Población y Vivienda, donde eran voluntarios; aquí se va a contratar a entre 7.000 y 8.000 personas a nivel nacional como consultores en línea”, explicó. La participación en el Censo Agropecuario, que se efectuará entre septiembre y diciembre de este año, será obligatoria y confidencial para todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias en el territorio nacional.

– Mineros auríferos esperan que el Gobierno brinde alternativas al uso del mercurio

La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) pidió al Gobierno impulsar proyectos y alternativas que permitan sustituir el uso del mercurio en la explotación de oro, en el marco de los compromisos asumidos por el país para avanzar hacia una minería más limpia. El presidente de Fecoman, Víctor Quispe, afirmó que las cooperativas ya comenzaron a socializar entre sus afiliados la necesidad de dejar de utilizar mercurio, en línea con la implementación del Convenio de Minamata, tratado internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la reducción y eliminación progresiva del uso de ese metal. «Que haya alternativas para que nosotros como mineros auríferos podamos seguir realizando la actividad minera aurífera dejando de usar el mercurio», sostuvo.

– Defensa descarta más cupos para premilitares: “Acampar no es un criterio para poder recibir a ese personal”

En puertas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y del Regimiento Ingavi, en El Alto, varias personas instalaron carpas a la espera de lograr un cupo para sus hijos en el Servicio Premilitar Voluntario, pese a que esta modalidad de servicio militar solo beneficia a los estudiantes de quinto de secundaria con los mejores promedios académicos. El director general de Territorio Militar del Ministerio de Defensa, el general Miguel Ángel Coronado, descartó este lunes la ampliación de cupos para esta modalidad y explicó que, de habilitarse alguno, corresponderá a aquellos estudiantes que no acudieron a la invitación escrita de las Fuerzas Armadas para incorporarse. “En función de las vacantes disponibles, del personal que no se presenta, se habilita la segunda fase, que está en pleno desarrollo en la actualidad”, aseguró.

– El Gobierno busca mejorar el precio de la coca

El Gobierno nacional anunció este lunes nuevas acciones orientadas a mejorar el precio de la hoja de coca y fortalecer los ingresos de las familias productoras mediante mecanismos de comercialización más directos, transparentes y modernos. Durante el acto por el 43 aniversario de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que se realizó en esta jornada en la ciudad de La Paz, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, señaló que la estrategia gubernamental apunta a acercar la venta de la hoja de coca al productor, reduciendo intermediaciones y permitiendo que una mayor parte del valor pagado por el consumidor llegue a las familias cocaleras. «Estamos trabajando para que ese dinero que hoy paga el consumidor llegue de manera más directa a los productores», manifestó la autoridad.