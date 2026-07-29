Sokol: «He conversado con el Ministro, me da todo el apoyo porque es un ataque más para sacarme»

El jefe policial aseguró que las organizaciones criminales manejan miles de millones de dólares y desde que entró al mando de la institución cortó esos nexos con la Policía.

eju.tv / Video: Unitel

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, se refirió este miércoles al audio en el que comentó de manera informal sobre hechos de corrupción al interior de la institución para sacarlo del cargo. Dijo que habló con el ministro de Gobierno sobre este tema y recibió todo su respaldo porque entiende que se trata de otro intento para dejarlo fuera de la fuerza policial.

«He conversado con el señor ministro (Marco Antonio Oviedo) y me ha señalado que me da todo el apoyo, ya que simplemente se trataría de un ataque más hacia mi persona y al cargo que estoy desempeñando con la finalidad de sacarme de este cargo para que pueda entrar una persona que pueda retomar cualquier tema relacionado a la corrupción y eso generaría lógicamente el retorno de organizaciones criminales, del narcotráfico», explicó el general.

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El lunes (27) comenzó a circular un audio atribuido a Sokol en el cual se le escucha declarar que un grupo de jefes policiales comenzó a recolectar dinero para llegar a la suma de dos millones de dólares, un monto con el cual estos efectivos iban a buscar la manera de sacarlo del cargo para poner a alguien afín a sus intereses dentro de la institución.

«Esto no ha sido una denuncia, vuelvo a repetir, ha sido una charla doctrinaria en la que se hizo conocer algunas irregularidades que había, alguna información que se tenía», sostuvo Sokol, quien precisó que el audio fue grabado «hace dos semanas, aproximadamente, en el Comando General».

Respecto a cómo un grupo de jefes policiales puede reunir una millonaria suma sólo para sacarlo del puesto de comandante, Sokol señaló que ese monto puede incluso ser poco para organizaciones criminales que pretenden regresar a la Policía.

«Las organizaciones criminales manejan miles de millones de dólares y lógicamente desde que hemos entrado al mando de la institución policial, hemos cortado los nexos de la Policía con las organizaciones criminales (…), hemos afectado intereses de muchas personas, por eso el interés de sacarme del cargo para que pueda volver ese sistema, para que entre una persona afín a estas organizaciones criminales», manifestó.

El comandante de la institución verde olivo agregó que recibe información «de diferentes lugares y por diferentes medios» y que los datos a los que se refiere en el audio «son rumores, comentarios que se ha ordenado que sean validados».