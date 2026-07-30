Sokol niega rivalidad con Oviedo; afirma que audio difundido alude a exministros de Gobierno

Por Andrea Condori / La Paz

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, rechazó este jueves que las declaraciones atribuidas a un audio difundido en redes sociales estuvieran dirigidas contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y aseguró que el material fue sacado de contexto.

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En diálogo con los medios, explicó que la grabación corresponde a una exposición académica realizada ante posgraduantes de la Universidad Policial y acusó a quienes difundieron el audio de intentar generar un conflicto entre la Policía y el Gobierno.

«Quiero decir a la población que esto ya raya en lo ridículo, ya que se descontextualiza el contenido de estos audios. Es una charla doctrinaria que se tuvo con posgraduantes de la Universidad Policial», dijo.

Sokol explicó que, durante esa exposición, hizo una reflexión sobre la forma en que, en anteriores gestiones, algunos ministros de Gobierno explicaban operativos policiales sin conocer su planificación o ejecución.

«Lo que decía en ese audio es que, en épocas antiguas, antes de mi gestión, algunos ministros de Gobierno salían a dar conferencias de prensa haciendo explicaciones de operativos que quizás no tenían ni siquiera la idea de cómo se desarrollan», afirmó.

De ese modo, el jefe policial descartó cualquier diferencia con Oviedo y aseguró que sus comentarios no hacían referencia a la actual administración. «En absoluto no hay ningún problema con ninguna autoridad de Gobierno. Yo me refería a ministros de gestiones anteriores».

Esta jornada, circuló un audio en el que se escucha a Sokol cuestionar que un ministro de Gobierno informe sobre operativos policiales y señalar que esa tarea corresponde a los comandantes y directores departamentales. La difusión del material dio lugar a versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el comandante de la Policía y el titular de Gobierno, extremo que Sokol negó.

Actualmente, existe una controversia generada por otros audios atribuidos al comandante, en los que se mencionan presuntas irregularidades dentro de la institución policial y que motivaron repercusiones políticas en los últimos días.