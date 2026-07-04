Terremotos en Venezuela: evalúan aplicar vacunas selectivas ante el riesgo de brotes de enfermedades

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la baja cobertura de vacunación y las condiciones de hacinamiento en los refugios elevan la posibilidad de aparición de enfermedades como el sarampión y otras infecciones.

Ciro Ugarte , director para emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que “la cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos”.

Los miles de venezolanos afectados por los recientes terremotos ahora enfrentan una nueva amenaza: la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre un aumento del riesgo de brotes de enfermedades prevenibles en las zonas impactadas . Según un comunicado, la baja cobertura de vacunación y las condiciones de hacinamiento en los refugios elevan la posibilidad de aparición de enfermedades como el sarampión y otras infecciones que pueden evitarse con inmunización.

En ese sentido, agregó que la situación es especialmente preocupante en los refugios improvisados, donde la transmisión de enfermedades puede aumentar rápidamente debido a la aglomeración.

La preocupación sanitaria se agrava además por la calidad del agua . El suministro es insuficiente en las zonas más afectadas y, según la OMS, “resulta muy difícil evaluar la situación en todos los refugios, y por eso es una prioridad evaluar la calidad del agua que se suministra a la población, sobre todo en los grandes refugios”.

Frente a este escenario, la OPS considera necesario implementar vacunaciones selectivas en los lugares de mayor riesgo, así como reforzar la atención en centros hospitalarios que presentan daños estructurales o carencias graves. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Ocho establecimientos médicos han sido evaluados: todos requieren apoyo, y tres han sufrido daños importantes. El Hospital José María Vargas en Caracas enfrenta una situación crítica, con 96 pacientes en una sala de ocho camas y un banco de sangre al límite. En La Guaira, el Hospital Rafael Medina Jiménez redujo sus camas de 108 a 35, y 22 centros adicionales reportan problemas graves. La otra alerta sobre el número de fallecidos Por otro lado, la OMShabía advertido en la semana de que el número de fallecidos podría aumentar considerablemente en las próximas jornadas, conforme avanzan las tareas de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.

Según el último balance oficial difundido este sábado por el gobierno venezolano, al menos 2.954 personas murieron y otras 16.592 resultaron heridas como consecuencia de los potentes terremotos del pasado 24 de junio. La organización internacional coordina el trabajo de equipos médicos de emergencia de distintos países que ya se encuentran en territorio venezolano. Estos equipos refuerzan la atención a los heridos y apoyan al sistema nacional de salud, sobrecargado y con recursos limitados, para que pueda seguir brindando atención esencial.