Un Mundial madurado con 308 goles en 104 partidos

El ariete neerlandés Cody Gakpo anotó el centésimo gol, el defensor ghanés Derrick Luckassen firmó el gol número 200 y el número 300 lo marcó el delantero Bukayo Saka de Inglaterra.

eju.tv / Fuente: Sports 360 / Video: ESPN

Después del 6-4 entre Inglaterra y Francia, y del 1-0 de España sobre Argentina en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, el torneo llegó a su fin con 308 goles en 104 partidos.

El ariete neerlandés Cody Gakpo anotó el centésimo gol del Mundial el 20 de junio durante la segunda jornada del Grupo F, en el que su país goleó por 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston.

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El defensor ghanés Derrick Luckassen firmó el gol número 200 el 27 de junio en choque de la tercera y última fecha de la fase de grupos que ganó Croacia por 2-1 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El número 300 lo marcó el delantero Bukayo Saka a Francia el 18 de julio durante el partido por el tercer lugar en Miami. El jugador del Arsenal alargó en el minuto 37 una ventaja a 0-3, aunque el choque lo ganó Inglaterra por 4-6.

La vigésima tercera edición llegó a 297 anotaciones después de las semifinales, pero el triunfo del sábado por 6-4 de Inglaterra sobre Francia agregó otras diez.

El registro supera ampliamente el anterior récord de goles en una Copa del Mundo establecido en Catar 2022 con 172.

El promedio cercano a tres tantos (2,9) por encuentro refleja el carácter ofensivo de esta edición, pero en este resultado también inciden dos factores no menores: la competición se expandió de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos.