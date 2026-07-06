Vecinos reclaman por garrafas de GLP y seguimiento revela que camión distribuye a negocios y tiendas

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En Santa Cruz de la Sierra, los vecinos denuncian a que los camiones repartidores de garrafas de gas licuado no llegan a los barrios y que distribuyen directamente a negocios. Ante estas denuncias, UNITEL consultó con los encargados de una distribuidora de garrafas, quienes evitaron dar declaraciones. Fue entonces que, un equipo de prensa realizó el seguimiento a un camión repartidor. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Durante el recorrido, que comenzó en la avenida Santos Dumont y Sexto Anillo, se evidenció que el camión llegó a una panadería donde descargó 10 garrafas. Más tarde entregó la misma cantidad a un restaurante. Mientras que en las tiendas dejaban entre 15 a 20 garrafas.

Los vecinos denuncian que pasan horas aguardando en las puertas de las distribuidoras de gas y señalan que los camiones no pasan por sus barrios. En el lugar también se evidencia a personas que llegan con vehículos transportando grandes cantidades de garrafas.

“Los ‘gaseros’ no van a los barrios. (En las tiendas) nos venden a Bs 30 o Bs 28 porque los ‘gaseros’ salen de acá y venden directo a las tiendas. No van, ni siquiera tocan el bocinazo”, señaló José Cuellar, un vecino que hacía fila en una distribuidora. La misma queja expresó Pedro Medrano, quien señaló que los camiones repartidores llevan las garrafas directamente a las tiendas, donde revenden el producto a un precio más elevado.