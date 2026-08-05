Álvaro Ríos advierte que crisis del diésel refleja problemas estructurales en YPFB

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El analista energético señaló que la falta de combustible en el país estaría relacionada con dificultades en la empresa estatal, cuestionó la corrupción en el área de comercialización y pidió una reestructuración profunda.

 

Fuente: Red Uno

eju.tv


Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

La escasez de diésel que afecta a distintos sectores del país continúa generando cuestionamientos sobre las causas de la falta de abastecimiento. El analista energético Álvaro Ríos señaló que la situación responde a problemas internos dentro de YPFB y a deficiencias en la gestión de los combustibles subsidiados.

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Ríos afirmó que la estatal atraviesa una etapa complicada y cuestionó el manejo de sus principales áreas de negocio, especialmente la importación y comercialización de diésel y gasolina.

“YPFB es una empresa que está decadente, es una empresa donde ha habido muchísima corrupción y todo indica que todavía hay, especialmente en su principal negocio, la importación y la comercialización de diésel y gasolina subsidiada”, manifestó.

El especialista aseguró que existiría un mercado ilegal vinculado al comercio de combustibles y pidió que las medidas anunciadas por las autoridades se traduzcan en acciones concretas.

“Hay un mercado negro que está operando dentro de YPFB y ojalá puedan lograr desde arriba, en especial con acciones concretas, que no sea solo un anuncio más”, indicó.

Además, Ríos cuestionó la situación financiera y operativa de la empresa estatal, señalando que varias de sus áreas requieren cambios profundos.

“YPFB como está ahora no va a ninguna parte. Tiene varias unidades de negocio que no tienen materia prima, tiene varias empresas que no tienen futuro, pierden plata actualmente y eso tiene que reestructurarse totalmente”, sostuvo.

Finalmente, el analista pidió acelerar los procesos de transformación dentro de la petrolera estatal para recuperar su capacidad operativa y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

 