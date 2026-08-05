FBF anuncia a Hugo Blanco como nuevo director de fútbol y metodología de la Verde

“Anunciar a nuestro país que, de acuerdo a nuestro plan de selecciones nacionales que hemos presentado el 2024, vamos a contar con los servicios del profesor Hugo Blanco , quien tiene una dilatada experiencia en metodología deportiva para que ocupe el cargo de director de fútbol y metodología del fútbol boliviano”, manifestó Fernando Costa.

La Federación Boliviana de Fútbol anunció este miércoles la contratación del español Hugo Blanco Pita como el nuevo director de fútbol y metodología de las selecciones boliviana , con el objetivo de buscar y encontrar una “identidad” de la Verde en todas sus categorías con el objetivo de clasificar al Mundial 2030.

Blanco tiene una larga carrera como director deportivo en varios clubes de España, además de ocupar ese cargo en la dirigencia de la Liga de España, impulsando proyectos de fútbol formativo para impulsar las categorías diferentes categorías juveniles.

“Quiero agradecer a la Federación por la confianza, es para mí un orgullo de participar del proyecto de desarrollo de un país, es un proyecto ganador”, fueron las primera palabras de Blanco Pita.

Hugo Blanco trabajará con todos los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, desde la categoría sub-13 hasta la absoluta, tanto en las divisiones masculinas como femeninas.

Además, el director deportivo español manifestó que ya sostuvo una conversación con Pablo Escobar, director de desarrollo de la FBF, y también tuvo una “videollamada” con el seleccionador Óscar Villegas, a quien conocerá en las próximas horas para trabajar en conjunto por la Verde.