Vocero: “La meta que se han puesto las autoridades es que el Presupuesto 2027 ya incluya el espíritu del 50-50”Categorías PolíticaEtiquetas 05/08/2026 Tras el encuentro de este miércoles, el vocero presidencial señaló que se atendieron todas las propuestas que plantearon los gobernadores pensando en sus regiones y se tomó en cuenta sus particularidades. El portavoz señaló que el tratamiento del Presupuesto comenzará de inmediato Fuente: Unitel eju.tv El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 será un instrumento que reflejará el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los nueve gobernadores para avanzar hacia el modelo del 50-50, según expuso el vocero presidencial, José Luis Gálvez, al concluir la reunión de este miércoles en Sucre, en donde participaron las autoridades departamentales y el presidente Rodrigo Paz “La meta que se han puesto las autoridades es que el Presupuesto 2027 ya incluya el espíritu del 50-50. Se va a hacer en orden, como dijo el presidente, pensando en la gente, pensando en las regiones, pensando en la patria”, sostuvo Gálvez en entrevista con el aparato de comunicación estatal. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En esta línea, el portavoz señaló que el tratamiento del Presupuesto comenzará de inmediato (desde el Gobierno apuntan a presentarlo a fines de octubre) para que llegue oportunamente a la Asamblea y que el proceso se construya con diálogo, con debate, y de frente”, contemplando así que se incorpore ese nuevo enfoque de relación entre el nivel central y las regiones. Desde antes del encuentro, el Ejecutivo había aclarado que el concepto del 50-50 no se limitaba a una redistribución de recursos, sino que planteaba una transformación más amplia del Estado, con mayor protagonismo de las regiones en la toma de decisiones y en la planificación del desarrollo. En ese contexto, el vocero explicó que durante la jornada se incorporaron los planteamientos formulados por las gobernaciones, respetando las diferencias entre los departamentos. “Se atendieron todas las propuestas que plantearon los gobernadores pensando en sus regiones, se tomó en cuenta esas diferencias que hay demográficas, de desarrollo, condiciones distintas que tenemos, pero, justamente, el patriotismo y la hermandad permiten tender puentes”, expresó. Antes del encuentro, varios gobernadores habían planteado la necesidad de revisar el pacto fiscal y la distribución de recursos para fortalecer las finanzas departamentales, apuntando a coparticipar un impuesto por año a partir de 2027 y empezando con el Impuesto a las Transacciones (IT), incluyendo esto en el Presupuesto del próximo año. En este sentido, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que se apunta a que el Presupuesto estatal de 2027 contemple la parte tributaria, considerando nuevos dominios tributarios con criterios técnicos y de equilibrio fiscal. A decir del ministro, será una labor “que permita no solamente el trabajo sobre un impuesto, sino sobre ingresos que permitan que todas las gobernaciones, desde las diferencias, desde sus distintas potencialidades, puedan generar recursos nuevos y también puedan coparticipar recursos que existen”.