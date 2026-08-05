Vocero: “La meta que se han puesto las autoridades es que el Presupuesto 2027 ya incluya el espíritu del 50-50”

Fuente: Unitel eju.tv



El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 será un instrumento que reflejará el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los nueve gobernadores para avanzar hacia el modelo del 50-50, según expuso el vocero presidencial, José Luis Gálvez, al concluir la reunión de este miércoles en Sucre, en donde participaron las autoridades departamentales y el presidente Rodrigo Paz “La meta que se han puesto las autoridades es que el Presupuesto 2027 ya incluya el espíritu del 50-50. Se va a hacer en orden, como dijo el presidente, pensando en la gente, pensando en las regiones, pensando en la patria”, sostuvo Gálvez en entrevista con el aparato de comunicación estatal. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En esta línea, el portavoz señaló que el tratamiento del Presupuesto comenzará de inmediato (desde el Gobierno apuntan a presentarlo a fines de octubre) para que llegue oportunamente a la Asamblea y que el proceso se construya con diálogo, con debate, y de frente”, contemplando así que se incorpore ese nuevo enfoque de relación entre el nivel central y las regiones.

Desde antes del encuentro, el Ejecutivo había aclarado que el concepto del 50-50 no se limitaba a una redistribución de recursos, sino que planteaba una transformación más amplia del Estado, con mayor protagonismo de las regiones en la toma de decisiones y en la planificación del desarrollo. En ese contexto, el vocero explicó que durante la jornada se incorporaron los planteamientos formulados por las gobernaciones, respetando las diferencias entre los departamentos. “Se atendieron todas las propuestas que plantearon los gobernadores pensando en sus regiones, se tomó en cuenta esas diferencias que hay demográficas, de desarrollo, condiciones distintas que tenemos, pero, justamente, el patriotismo y la hermandad permiten tender puentes”, expresó.