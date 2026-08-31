Comité pro Santa Cruz se reúne para tratar el avance de los 10 puntos acordados con YPFB

A mediados de agosto el comité cruceño se reunió con el presidente de la petrolera pública y la Presidencia, quienes asumieron una serie de compromisos sobre la provisión de carburantes.

eju.tv

El directorio del Comité pro Santa Cruz se reunirá este lunes para tratar el avance de los 10 puntos acordados con YPFB sobre los avances en la distribución y despachos de carburantes.

«Hoy es una jornada decisiva, es una reunión de directorio en la que escucharemos a la gente de yacimientos sobre todos los puntos acordados hace dos semanas para avanzar en el tema de hidrocarburos, fueron 10 puntos que se acordaron, era imperativo trabajar en ellos para que la crisis del combustible tenga solución, se nos va a dar un informe y el directorio analizará la respuesta», declaró el presidente cívico Stello Cochamanidis.

A mediados de agosto el comité cruceño se reunió con el presidente de la petrolera pública y con el vocero de la Presidencia, quienes asumieron una serie de compromisos con los sectores representados por la institución cívica referidos a la provisión de carburantes.

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«A diferencia de la anterior convocatoria, en esta oportunidad no se invitó a las autoridades, sólo es el directorio del comité que incluye a los representantes de los 24 sectores de las ciudadelas y las 15 provincias que escucharán los avances de la reunión con el presidente de yacimientos», detalló el titular cívico.

La segunda parte de la reunión estará dedicada a tratar la propuesta que salió del Congreso Extraordinario Agropecuario para organizar una Asamblea de la Cruceñidad en la que se trate la respuesta del Gobierno a la modificación del Decreto Supremo 5676 sobre el precio del diésel.

«El plazo que dio el congreso acabó ayer, sabremos si hubo avances y si los hubo veremos si fueron importantes, el sector agropecuario nos hará conocer esto», apuntó Cochamanidis.