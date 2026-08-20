Crisis demográfica en Cuba: Las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025 y la población envejece

Las muertes en Cuba durante 2025 ascendieron a 136.214, el doble de los 68.064 nacimientos registrados, una diferencia que refleja el marcado envejecimiento de la población, según difundieron este jueves medios estatales. El país caribeño cuenta con 26,7% de su población con 60 años o más, y enfrenta una de las tasas de fecundidad más bajas de su historia reciente.

La Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,29 hijos por mujer por segundo año consecutivo, el mínimo desde 1958, mientras que la Tasa Bruta de Reproducción llegó a 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. Según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la población efectiva de la isla quedó en 9.434.593 personas al cierre de 2025, de las cuales 7.044.773 residen en ciudades y asentamientos urbanos y 2.389.820 en zonas rurales.

El informe señala que La Habana presenta la tasa de decrecimiento poblacional más alta, con -43,9 por cada mil habitantes, y concentra cerca de un tercio del saldo migratorio externo, con 78.537 de las más de 245.265 personas que abandonaron la isla en 2025. El municipio Plaza de la Revolución destaca con el mayor índice de envejecimiento, donde 38,2% de sus residentes tienen 60 años o más.

En contraste, Guantánamo registró la menor tasa de decrecimiento, con -22,9 por mil , y lidera la natalidad nacional, con 9,1 nacimientos por cada mil habitantes . El municipio de Yateras figura como el menos envejecido del país, con apenas 17,9 % de su población mayor de 60 años.

El reporte detalla que la población femenina supera en 133.971 personas a la masculina, lo que deja una proporción general de 972 hombres por cada 1.000 mujeres. En las zonas rurales, la relación se invierte: existen 1.140 hombres por cada mil mujeres. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La población en edad laboral sufrió una reducción significativa en los últimos cinco años, pasando de 6.866.435 personas en 2021 a 5.606.541 en 2025, de acuerdo con el CEPDE. Especialistas de este centro y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) consideran necesario diseñar políticas y servicios adaptados a la estructura demográfica actual. Recomiendan enfocar los esfuerzos en la descentralización territorial, ya que todas las provincias reportan pérdidas de población y se profundizan las brechas entre regiones.

Cuba perdió 245.264 habitantes durante 2025 debido a la migración, de acuerdo con el último balance demográfico publicado por la ONEI, que ubicó la población total en 9.434.593 personas. El saldo migratorio negativo representa el 2,5% de la población y marca un éxodo sin precedentes, reconocido por la ONEI en informes previos.

El país acumula nueve años consecutivos de pérdida de población, con la migración como principal causa. Las salidas de cubanos han sido impulsadas por la crisis económica, los apagones prolongados, la escasez de productos básicos, una alta inflación y la contracción del PIB. En 2017, la isla registraba 11.239.224 habitantes, lo que supone una reducción acumulada del 16 %en ocho años. Estimaciones independientes elevan esa caída hasta el 24%.

Las provincias que más migrantes reportaron en 2025 fueron La Habana, con 57.433 personas, seguida por Santiago de Cuba (21.763), Holguín (17.861) y Matanzas (17.486). El crecimiento natural demográfico se ubicó en -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que indica una preponderancia de defunciones sobre nacimientos.