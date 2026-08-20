Bolivia y EEUU intensifican sus relaciones y trabajan en temas de cooperación y seguridad

El presidente Rodrigo Paz restableció las relaciones con el país del nortes después de haberse roto las relaciones bilaterales en 2008

eju.tv

Autoridades de Bolivia y de la Embajada de Estados Unidos se reunieron este jueves para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas de interés estratégico como la cooperación y la seguridad.

Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Defensa, Ernesto Justiniano; y de Gobierno, Marco Oviedo, mantuvieron un encuentro con el consejero Político y Económico de la Embajada estadounidense, Erik Martini.

“En la reunión se conversó sobre la cooperación continua de Estados Unidos, el apoyo en materia de seguridad y las oportunidades para fortalecer el crecimiento económico mutuo”, informó el Ministerio de la Presidencia a través de sus redes sociales.

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El gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsó el restablecimiento de las relaciones bilaterales con la administración estadounidense, luego de que permanecieran interrumpidas a nivel diplomático desde 2008, durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Durante la jornada también se abordaron temas de interés común y el establecimiento de mecanismos de coordinación orientados a consolidar los lazos entre ambas naciones.