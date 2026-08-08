¡Decepción en La Paz! The Strongest cae ante Independiente y cede terreno

Fuente: Unitel

The Strongest perdió en casa este sábado ante Independiente por 1-2, en la jornada 14 del torneo ‘todos contra todos’. El Tigre estrenó DT: el brasileño Antonio Carlos Zago estuvo en el palco oficial y se dio modos para dar indicaciones a su hijo y asistente, Giancarlo, quien estaba en el banquillo de suplentes.

El atigrado llegaba bien a este duelo tras el envión anímico que consiguió en Potosí, cuando le ganó a Nacional por 3-2. Pero, ante su gente, volvió a aplazarse y en dos juegos consecutivos perdió cinco puntos: el empate ante Aurora (1-1) y la derrota de esta noche a manos del cuadro chuquisaqueño.

Independiente despidió al entrenador Thiago Leitao en la previa del partido y dejó de manera interina a Juan Pablo Grass, encargado del equipo de reserva. Este sábado puso carácter y amor propio porque sacó a flote un encuentro con diez jugadores, por la expulsión de Gustavo Mendoza (71’).