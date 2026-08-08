¡Decepción en La Paz! The Strongest cae ante Independiente y cede terreno

¡Decepción en La Paz! The Strongest cae ante Independiente y cede terrenoCategorías DeportesEtiquetas 08/08/2026 El Tigre cayó por 1-2 sobre el final del partido y lleva dos juegos consecutivos sin ganar ante su afición. [ APG ] Los jugadores de Independiente celebran el tanto del empate ante The Strongest en La Paz. Fuente: Unitel The Strongest perdió en casa este sábado ante Independiente por 1-2, en la jornada 14 del torneo ‘todos contra todos’. El Tigre estrenó DT: el brasileño Antonio Carlos Zago estuvo en el palco oficial y se dio modos para dar indicaciones a su hijo y asistente, Giancarlo, quien estaba en el banquillo de suplentes. El atigrado llegaba bien a este duelo tras el envión anímico que consiguió en Potosí, cuando le ganó a Nacional por 3-2. Pero, ante su gente, volvió a aplazarse y en dos juegos consecutivos perdió cinco puntos: el empate ante Aurora (1-1) y la derrota de esta noche a manos del cuadro chuquisaqueño. eju.tv Independiente despidió al entrenador Thiago Leitao en la previa del partido y dejó de manera interina a Juan Pablo Grass, encargado del equipo de reserva. Este sábado puso carácter y amor propio porque sacó a flote un encuentro con diez jugadores, por la expulsión de Gustavo Mendoza (71’). The Strongest comenzó mejor el partido y anotó el primer tanto por intermedio de Jaime Arrascaita, mediante el punto penal (24’). En vez de que la ventaja lo tranquilizara, se defendió y le regaló el balón al rival. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El empate llegó en otra acción desde los doce pasos y el encargado fue el brasileño Willie Barbosa (67’). Independiente defendió el punto que lograba porque era un resultado positivo dadas las circunstancias. Cerca del final, el guardameta Johan Gutiérrez sacó rápido para Alan Mercado, este arrastró el esférico y asistió a Daniel Rojas, que venció a Rodrigo Banegas para el tanto del triunfo (97’). El Tigre sigue segundo con 26 unidades, a tres de Always Ready, líder del campeonato que el domingo visita a GV San José.