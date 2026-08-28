Desmantelan en México una red de tráfico de migrantes a EEUU

La organización usaba túneles secretos para trasladar a migrantes desde Ciudad Juárez hacia territorio estadounidense.

Un policía con pasamontañas y una patrulla hacen vigilancia en un sector de Tlaquepaque, en Jalisco. Foto: Archivo DW

Fuente: DW

Autoridades mexicanas informaron el viernes (28.08.2026) que detuvieron a ocho supuestos integrantes de un grupo criminal que traficaba migrantes a través de túneles que conectaban con Estados Unidos.

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México es un país de paso para miles de migrantes procedentes principalmente de Centroamérica que cada año intentan llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el grupo delictivo, conocido como «La Tía», traficaba migrantes por medio de túneles en la fronteriza Ciudad Juárez que conducían a Estados Unidos.

En el operativo realizado en los estados de Jalisco y Chihuahua, cayó la presunta líder de la agrupación, identificada como Ana Florella Fragoso Ramos, alias «La Tía» o «Flor».

La célula criminal conocida como «La Nueva Empresa’», dedicada al tráfico de migrantes, también está involucrada con otros delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión, según las autoridades.

Los agentes aseguraron dos camionetas, 31 celulares y equipo electrónico y de cómputo, informó la Marina en un comunicado.

EE.UU. dio aviso en enero

Las investigaciones sobre ese grupo se iniciaron en enero a partir de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, «donde se exponía una posible red que traficaba personas (…) hacia dicho país», informó en un comunicado la fiscalía mexicana.

Hace unas semanas, México y Estados Unidos reforzaron la seguridad en Ciudad Juárez para impedir el paso de migrantes y grupos delictivos, por medio de operativos por aire y tierra.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, el gobierno estadounidense ha endurecido sus políticas migratorias y le ha exigido a México frenar el tráfico de migrantes.

Más de 11.000 migrantes han desaparecido desde 2014 en la región de las Américas, principalmente entre México y Estados Unidos, zona que suele ser la ruta de paso de miles de migrantes, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

gs (afp, efe)