Diputada dice que gasolina basura viene desde 2022 y señala a Arce como presunto autor

La diputada Ximena Arispe dijo que hay personal de YPFB que sigue trabajando en la empresa después de 25 años. Considera que algunas autoridades actuaron con dejadez y no reaccionaron a tiempo ante las denuncias.

Fuente: El Deber

El control de la calidad de la gasolina se relajó a partir de dos decretos que firmó el expresidente Luis Arce en 2022 y deben ser las autoridades del Ministerio Público los que definan responsabilidades, dijo la diputada Ximena Arispe, quien presidió la comisión especial que investigó este escándalo.

“En este informe nosotros ponemos como presuntos responsables al ex presidente (Luis) Arce Catacora por dos decretos que han sido firmados en su gestión (en 2022). Ya no es algo que nos compete a nosotros, simplemente ya le corresponde a la justicia determinar el grado de responsabilidad”, dijo la diputada Arispe en el programa ON- Otra Noche con Sissi que se emite por EL DEBER.

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En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una ‘comisión especial’ que debía investigar todo lo referido a la importación y distribución de gasolina de mala calidad que el Gobierno llamó “desestabilizada” y el resto de la ciudadanía conoce como “gasolina basura”. Este jueves, el pleno de la Cámara aprobó por unanimidad el informe de los 11 diputados que conformaron la comisión y el mismo será derivado a la Fiscalía y la Contraloría.

“Las primeras denuncias, las más conocidas fueron en el 2022. Si usted puede ver la documentación, es demasiado ampulosa, es un tanto complicado el tema del crecimiento, es un tema técnico”, dijo la diputada que pertenece al PDC.

Sobre las responsabilidades en la actual administración, Arispe fue conservadora, no involucró al presidente del Estado, Rodrigo Paz y dijo que él se preocupó de encontrar a los responsables. Sobre el exministro Mauricio Medinaceli, dijo que él denunció a la fiscalía y no se hizo nada, pero vio dejadez en otras autoridades.

“El descuido en el control de calidad, la dejadez en el mantenimiento, no solamente de los tanques de almacenaje, sino también de productos, también hemos encontrado la falta de capacidad de los laboratorios de control”, añadió.

Desde su perspectiva en la empresa estatal de petróleo YPFB hay personal de las anteriores gestiones que siguen trabajando, incluso algunos que ya tienen un cuarto de siglo trabajando, es decir 25 años. Sin embargo, el propio exministro de Hidrocarburos dijo que es muy difícil encontrar personal técnico especialista en hidrocarburos que no haya trabajado para el MAS, pues es mano de obra calificada.