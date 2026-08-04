Dirigentes de Chiquiacá sostienen que Domo Oso X3 está fuera de Tariquía

Jaime Tejerina presentó documentación y un plano con los que busca respaldar la posición de un sector de comunarios que considera que el proyecto no se encuentra dentro del área protegida y que la explotación de hidrocarburos podría representar una oportunidad de desarrollo para las comunidades de la zona.

Tarija Multimedia/Video

Fuente: El Periódico

El dirigente de la comunidad de Chiquiacá Centro, Jaime Tejerina, aseguró que el pozo exploratorio Domo Oso X3, cuya ubicación ha generado controversia en torno a las actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, se encontraría aproximadamente a un kilómetro y medio fuera de los límites del área protegida.

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Durante una exposición pública, Tejerina presentó documentación y un plano que, según explicó, respaldan la ubicación del proyecto hidrocarburífero fuera de la reserva. En ese contexto, sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja, no existirían razones para mantener la oposición al desarrollo de las actividades de exploración en ese sector.

El dirigente manifestó representar a un importante grupo de comunarios de Chiquiacá Centro que, de acuerdo con su posición, no rechaza la ejecución de proyectos hidrocarburíferos en la región. Indicó que este sector considera que la actividad podría traducirse en mayores oportunidades de desarrollo y en una mejor atención de las necesidades que enfrentan las comunidades asentadas en esa zona del departamento de Tarija.

Entre las principales demandas mencionadas por Tejerina se encuentran mejoras en infraestructura, caminos, servicios básicos y mayor presencia del Estado, aspectos que, según expuso, continúan siendo una preocupación para los habitantes del lugar.

Las declaraciones del dirigente se producen en medio del debate que existe sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el entorno de Tariquia, un tema que durante los últimos años ha generado posiciones contrapuestas entre organizaciones ambientales, plataformas ciudadanas, autoridades y sectores de las propias comunidades que habitan en el área de influencia de la reserva.

La ubicación del pozo Domo Oso X3 continúa siendo uno de los principales puntos de discusión dentro de este conflicto, mientras distintos actores sostienen criterios diferentes sobre los límites del área protegida y los posibles impactos de las operaciones hidrocarburíferas.