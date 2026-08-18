El asesor presidencial Fernando Cerimedo es aprehendido por el atentado contra la abogada Nadia Beller

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Cerimedo en el momento de su detención en el aeropuerto de Viru Viru. Foto: Asuntos Centrales

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Aprehenden a Fernando Cerimedo por el caso del atentado a la activista Nadia Beller. YPFB descarta dar marcha atrás en el diésel a Bs 18 y alista controles en surtidores contra el contrabando. Crecen pedidos de reformar la Constitución para “destrabar” inversiones y arbitraje. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Aprehenden a Fernando Cerimedo por el caso del atentado a la activista Nadia Beller

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La Policía detuvo a Fernando Cerimedo, conocido como asesor presidencial, como sospechoso por el atentado contra la activista Nadia Beller, quien fue atacada por sicarios y lucha por su vida en un hospital de Santa Cruz de la Sierra. La detención forma parte de las primeras actuaciones investigativas destinadas a esclarecer el móvil del atentado contra la activista y capturar a los responsables, reportó el DTV. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, confirmó que la víctima fue atacada al salir de un hotel por tres sujetos y dijo que los proyectiles impactaron en zonas no vitales. Los supuestos sicarios llegaron vestidos como repartidores de comida hasta el Swissôtel, en Santa Cruz de la Sierra, para atacar a balazos a la activista, quien lucha por su vida en un hospital de esa ciudad.

https://eju.tv/2026/08/aprehenden-a-fernando-cerimedo-por-el-caso-del-atentado-a-la-activista-nadia-beller/

Los delincuentes que balearon a Nadia Beller se disfrazaron como delivery y huyeron en otra moto

Vestidos como repartidores de comida, así llegaron los supuestos sicarios hasta el Swissôtel, en Santa Cruz de la Sierra, para atacar a balazos a la activista Nadia Beller, quien lucha por su vida en un hospital de esa ciudad. Así se evidencia en un video que publicó la red DTV en el que se ve como llegaron los sujetos hasta la zona. Tras el atentado, los delincuentes fugaron en la motocicleta que robaron a un delivery que estaba en el lugar puesto que su vehículo falló. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, confirmó que la víctima fue atacada al salir de un hotel por tres sujetos y dijo que los proyectiles impactaron en zonas no vitales. Las circunstancias exactas del ingreso de los sujetos y la secuencia del ataque deberán ser determinadas por la investigación policial.

https://eju.tv/2026/08/los-delincuentes-que-balearon-a-nadia-beller-se-disfrazaron-como-delivery-y-huyeron-en-otra-moto/

YPFB descarta dar marcha atrás en el diésel a Bs 18 y alista controles en surtidores contra el contrabando

Pese a los reclamos y cuestionamientos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, descartó la posibilidad de retroceder en la aplicación del Decreto Supremo 5676, que liberaliza el precio del diésel para tres segmentos, y anunció controles rigurosos en los surtidores para neutralizar el contrabando. “Desde la visión de YPFB no lo consideramos una posibilidad”, aseguró al ser consultado sobre la viabilidad de revisar esta medida que fijó un precio referencial del diésel en Bs 18 —el cual fluctuará según el mercado internacional— para los Grandes Consumidores (Graco), Clientes Directos y Usuarios Directos. Sectores productivos, cooperativistas mineros y choferes cuestionaron la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz y advirtieron que no resolverá el problema del contrabando.

https://eju.tv/2026/08/ypfb-descarta-dar-marcha-atras-en-el-diesel-a-bs-18-y-alista-controles-en-surtidores-contra-el-contrabando/

Fundación Jubileo: Ajuste del diésel era necesario porque vivíamos en una “fantasía”

La Fundación Jubileo consideró necesario el ajuste del precio del diésel, al señalar que Bolivia mantuvo durante 20 años precios subvencionados que ya no correspondían con la realidad del mercado. La institución advirtió que la medida debe proteger a los sectores más vulnerables. “Era necesario ajustar los precios (…) Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios en su conjunto que estaba distorsionado”, afirmó Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos y energía. El pronunciamiento se da después de que el Gobierno fijara mediante el DS 5676 un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores (GRACOS), mientras que para los demás consumidores se mantiene en Bs 9,80.

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Productores de Ichilo protestan en contra del nuevo régimen del diésel

Productores del municipio de Ichilo se manifestaron este lunes en Santa Fe, municipio de San Carlos, en rechazo al Decreto Supremo 5676 que elimina la subvención del diésel a grandes compradores. “Esta mañana nos ha sorprendido, un Decreto 5676 que amplía el costo de combustible, en especial del diésel, la población productiva ha tomado conocimiento, se ha autoconvocado y está haciendo un mitin, una marcha pacífica para decirle al Gobierno que hay una disconformidad total”, explicó Alex Gareca, un productor de San Juan. Agregó que en las próximas horas se reunirán para tomar determinaciones y medidas en contra del decreto 5676. Explicó que los productores no pertenecen a ninguna asociación, sino que son autoconvocados molestos por el nuevo incremento en el precio del diésel.

https://eju.tv/2026/08/productores-de-ichilo-protestan-en-contra-del-nuevo-regimen-del-diesel/

Los cañeros rechazan el diésel de Bs 18 y exigen al Gobierno pagar una deuda por etanol de Bs 400 millones

La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (CONCABOL) rechazó el Decreto Supremo 5676, que liberalizó para tres segmentos de consumidores el precio del diésel y lo fijó a un costo inicial de Bs 18. Además, exigió al Gobierno la cancelación de una deuda en mora de Bs 400 millones por la venta de etanol. “En representación del sector cañero nacional, expresamos nuestro rechazo absoluto (al Decreto Supremo 5676), por considerar que genera una profunda desigualdad y discriminación hacia el sector sucroalcoholero del país”, afirmó el sector en un comunicado oficial. La madrugada de este lunes, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5676 que crea un precio referencial del diésel, el cual será ajustado diariamente y empezará con un litro a Bs 18. Los afectados son los Grandes Consumidores (Graco), Clientes Directos y Usuarios Directos.

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Beni declara emergencia, da 72 horas al Gobierno para resolver escasez de combustible y anuncia paro cívico si no hay respuesta

El Comité Cívico del Beni, en asamblea con instituciones departamentales, declaró hoy (17) estado de emergencia y otorgó al Gobierno nacional un plazo de 72 horas para garantizar el abastecimiento de combustibles, que se ha vuelto crítico en la región, y exigió la presencia del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, en Trinidad. Los dirigentes advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, convocarán a un paro cívico departamental movilizado, en una medida que refleja el creciente malestar ciudadano y productivo ante el desabastecimiento que afecta al transporte, la producción y la economía regional. «Se faculta al Comité Cívico del Beni a convocar a un paro cívico departamental movilizado y de emergencia», enfatizó el líder cívico, Julio César Chapi, al leer las conclusiones de la asamblea.

https://eju.tv/2026/08/beni-declara-emergencia-da-72-horas-al-gobierno-para-resolver-escasez-de-combustible-y-anuncia-paro-civico-si-no-hay-respuesta/

Crecen pedidos de reformar la Constitución para “destrabar” inversiones y arbitraje

Los líderes políticos Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, cuyos partidos tienen representación en la Asamblea Legislativa, plantean reformar la Constitución para “destrabar” inversiones y arbitraje, mientras que Manfred Reyes Villa propone una transformación más amplia hacia un Estado federal. Las propuestas coinciden en la necesidad de modificar el texto constitucional para generar condiciones que permitan atraer capital y dar mayor seguridad jurídica. “Si queremos que Bolivia esté en el mundo y el mundo venga a Bolivia hay que abrir el candado y el candado está acá (en los arbitrajes). Si no lo abres va a ser lindo discurso, pero no va a llegar la inversión. Si no se reforma la Constitución, apaguen las luces y cocinen a leña”, afirmó Quiroga, quien sostuvo que el país debe modificar la Constitución para atraer inversiones extranjeras.

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Gobierno fija encuentro con los municipios de ciudades capitales para tratar al menos tres temas clave

El Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, el Vocero Presidencial, José Luis Gálvez, y el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Johnny Torres, anunciaron este lunes que el próximo 28 de agosto se realizará un encuentro con los representantes de las ciudades capitales. En la ocasión se debatirán al menos tres temas clave para definir una ruta crítica de trabajo bajo un enfoque de “acuerdos programáticos”. El Ministro de la Presidencia explicó que el objetivo del encuentro es construir una acción colaborativa. Entre los temas que se tocarán están el Plan 50-50, la Ley de Inversiones y el refinanciamiento de obligaciones, entre otros. La autoridad destacó que uno de los temas a tratar será todo lo que implica la distribución de recursos. Uno de los temas más importantes será la Ley de Inversiones.

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Caso 189 kilos de oro: Otorgan libertad domiciliaria al único detenido tras tres semanas sin que nadie reclame el cargamento

La audiencia de cesación de detención del único imputado por el tráfico ilegal de más de 189 kilos de oro se desarrolló de manera virtual, y la decisión de otorgarle detención domiciliaria sorprendió a la Fiscalía. A más de tres semanas del hallazgo de este millonario cargamento, nadie se ha presentado a reclamar la propiedad de la mercancía. El fiscal Gomer Padilla informó en Gigavisión que el único aprehendido por el caso ya guarda detención en su domicilio con derecho al trabajo, luego de haber desvirtuado los riesgos procesales de obstaculización a la investigación y el riesgo de fuga. “Nos hemos sorprendido con la decisión de otorgarle la cesación a la detención preventiva en la apelación a la audiencia de medidas cautelares que se había llevado inicialmente”, explicó el fiscal encargado de la investigación.

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Una nevada aísla a 11 comunidades y afecta a 40.000 camélidos en el suroeste de Potosí

Una intensa nevada mantiene aisladas a once comunidades del municipio de San Pablo de Lípez, en el sudoeste de Potosí, y afecta a más de 40.000 cabezas de ganado camélido, que se han quedado sin alimento, informó este lunes el alcalde de esa localidad, Filemón Flores. La nevada comenzó la noche del domingo y se prolongó hasta después de las 05:00 de este lunes, según el alcalde, quien realizó un recorrido para constatar la emergencia que atraviesa el municipio debido a la imposibilidad de transitar por las carreteras. “Queremos llamar a todas nuestras autoridades, instituciones para que se puedan solidarizar con esta preocupación que tenemos en las doce comunidades del municipio de San Pablo”, afirmó. Flores dijo además que los municipios vecinos de San Antonio de Esmoruco y Mojinete también están afectados por la nevada.

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