El precio del pollo se mantiene estable en los mercados de Santa Cruz

Comerciantes reportan abastecimiento normal y una ligera recuperación en las ventas, mientras el precio del pollo se mantiene estable al inicio de la semana.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El precio del pollo se mantiene estable al inicio de esta semana en los mercados de Santa Cruz, mientras comerciantes reportan un abastecimiento normal y una mejora en la demanda por parte de los consumidores.

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En el Mercado Abasto, el kilo de pollo mairaneño se comercializa a Bs 15,50, mientras que el pollo industrial llega a Bs 17,50. La carne de pollo registró una leve variación a comparación con la pasada semana.

En cuanto a las presas, la pechuga especial tiene un precio de Bs 27 el kilo, la pierna y muslo se comercializa a Bs 19 y las alitas a Bs 20.

Los comerciantes aseguran que no existe escasez y que el producto está llegando con normalidad y en tamaños aceptables.

Asimismo, indicaron que las ventas muestran una ligera recuperación debido a una mayor afluencia de clientes. “Hay mejor aceptación de los clientes. Están viniendo más, están llevando un poquito más”, afirmó.