El precio del pollo se mantiene estable en los mercados de Santa Cruz

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Comerciantes reportan abastecimiento normal y una ligera recuperación en las ventas, mientras el precio del pollo se mantiene estable al inicio de la semana.

 

Fuente: Red Uno

eju.tv


Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El precio del pollo se mantiene estable al inicio de esta semana en los mercados de Santa Cruz, mientras comerciantes reportan un abastecimiento normal y una mejora en la demanda por parte de los consumidores.

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En el Mercado Abasto, el kilo de pollo mairaneño se comercializa a Bs 15,50, mientras que el pollo industrial llega a Bs 17,50. La carne de pollo registró una leve variación a comparación con la pasada semana.

En cuanto a las presas, la pechuga especial tiene un precio de Bs 27 el kilo, la pierna y muslo se comercializa a Bs 19 y las alitas a Bs 20.

Los comerciantes aseguran que no existe escasez y que el producto está llegando con normalidad y en tamaños aceptables.

Asimismo, indicaron que las ventas muestran una ligera recuperación debido a una mayor afluencia de clientes. “Hay mejor aceptación de los clientes. Están viniendo más, están llevando un poquito más”, afirmó.