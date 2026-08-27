Encargado de Negocios de EEUU califica al general Sokol de “verdadero luchador contra el crimen”

El general Mirko Sokol asumió el comandante de la Policía el 28 de noviembre de 2025

eju.tv

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Erik Martini, se reunió este jueves con el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, a quien calificó de “verdadero luchador contra el crimen”.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la legación diplomática en La Paz, que bajo la gestión del presidente Rodrigo Paz ha retomado un rol activo en el país mediante programas de cooperación en diversas áreas, con énfasis en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

“Fue un placer reunirme con un verdadero luchador contra el crimen, el general Mirko Sokol”, destacó el representante diplomático estadounidense respecto al trabajo realizado desde la máxima jefatura policial.

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Sokol fue posesionado como comandante general de la Policía el 28 de noviembre de 2025, poco después de la investidura de Paz. La llegada de la nueva administración gubernamental marcó un viraje en la política exterior boliviana y propició el reestablecimiento de las relaciones bilaterales con Washington.