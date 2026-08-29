“Era un papel impreso”: Tarjeta de presentación de Cerimedo no era oficial, dice su abogada

En la audiencia que se lleva adelante este sábado, la defensa del asesor político se refirió a la tarjeta de presentación con el logo del Ministerio de la Presidencia que tenía inscrito el nombre de Fernando Cerimedo

La tarjeta de presentación fue hallada tras un allanamiento

Fuente: UNITEL En la audiencia que se lleva adelante este sábado por el caso de enriquecimiento ilícito contra el asesor político Fernando Cerimedo, su abogada defensora Margarita Arce sostuvo que la tarjeta de presentación con el logo del Ministerio de la Presidencia hallada en el domicilio del asesor político no era una credencial oficial, sino un documento impreso que no contaba con autorización de esa cartera de Estado. eju.tv





“Es un papel impreso, no es una tarjeta de presentación”, apuntó Arce durante su intervención, al referirse al material que llevaba inscrito el nombre de Cerimedo y lo identificaba como “asesor principal del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La explicación de la defensa surge en medio de la controversia por el vínculo de Cerimedo con el Gobierno y por el origen de los elementos que lo identificaban como parte de la estructura estatal.

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Según Arce, el documento no podía ser considerado una tarjeta oficial porque no contaba con las autorizaciones correspondientes y que fue impreso ante una eventual contratación.

“El no autorizó esa tarjeta porque no tenía la debida autorización, ni tampoco fue autorizada por el Ministerio de la Presidencia”, señaló durante la audiencia.

El caso cobró relevancia después de que el senador Leonardo Roca (Libre) cuestionara una respuesta oficial sobre el estatus de Cerimedo dentro del Gobierno y planteara interrogantes sobre el origen de credenciales y de un supuesto correo institucional atribuido al Ministerio de la Presidencia.

En ese contexto, en días pasados, el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, negó haber autorizado, instruido o dispuesto la creación o utilización de un correo institucional para Cerimedo, quien fungió como asesor del presidente Rodrigo Paz.

Lupo también rechazó haberle otorgado credenciales que lo identificaran como funcionario o asesor formal del Estado.

Fuente: UNITEL