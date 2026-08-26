Esto es lo que se sabe sobre la propiedad de $us 200.000 vinculada a Fernando Cerimedo

El asesor político es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y un testigo declaró que le vendió una propiedad que aún no fue pagada en su totalidad y que se encuentra a 40 kilómetros de Porongo

Fuente: Unitel

Mario Rocabado

Según la declaración, conoció a Cerimedo a través de Nadia Beller, entre enero y marzo de 2026, cuando organizó un almuerzo en su casa. En esa oportunidad conversaron sobre una quinta que tenía intención de vender y que está ubicada en Nueva Palestina.

El testimonio corresponde a un exfuncionario de la Autoridad de Juegos (AJ), quien testificó haberle vendido la propiedad.

Una propiedad ubicada en la comunidad Nueva Palestina , a unos 40 kilómetros del municipio cruceño Porongo, aparece en el cuaderno de investigaciones por una declaración que vincula al asesor político Fernando Cerimedo con la compra de ese inmueble por un valor de $us 200.000.

El exfuncionario sostuvo que Cerimedo manifestó su decisión de comprarla y que días después recibió un adelanto de $us 30.000. A partir de ese momento, explicó, se avanzó con la documentación de la venta.

“Hicimos un contrato porque Fernando Cerimedo me dio un pasaporte de ciudadano argentino, no me acuerdo el nombre, pero debe estar en mi celular, se hizo un contrato y venta con representación sin mandato y el que firma era un abogado de nombre Juan Carlos Becerra”, declaró.

Cerimedo es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

El precio acordado, según el testimonio, fue de $us 200.000; sin embargo, operación no había sido cancelada en su totalidad.

“La compra total era de $us 200.0000 y él no me terminó de pagar me debe como 30.000o algo más y está en mi chat el detalle, me cada en cuotas y lo último que me dio fue Bs 100.0000”, señaló el exfuncionario y agregó que los pagos se realizaron en diferentes momentos.

El inmueble se encuentra en una zona alejada de Santa Cruz, ya que desde Porongo son aproximadamente 40 kilómetros hasta Nueva Palestina, un trayecto que, según se constató en el lugar, presenta dificultades de acceso.

La ubicación adquiere relevancia porque la Fiscalía que investiga delitos de corrupción tendría previsto trasladarse hasta la propiedad para realizar actuaciones dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.