Gálvez asevera que desde el Gobierno no hay injerencia ni intención de interferir en la investigación en el caso Cerimedo

Gálvez manifestó que precisamente en el marco del respeto al trabajo de la justicia, el presidente Rodrigo Paz, luego de pronunciarse la primera vez sobre el atentado de la abogada Nadia Beller, guardó silencio.

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El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró este sábado que desde el Gobierno no hay injerencia ni intención de interferir en la investigación del caso de Fernando Cerimedo, que realiza la Fiscalía.

“Desde el Ejecutivo e institucionalidad de Gobierno no hay la más mínima injerencia ni intención de interferir en nada, y estamos plenamente de acuerdo con la Fiscalía respecto a que la investigación debe ser independiente y profunda”, declaró Gálvez a la televisora estatal BTV.

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Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, lanzó una advertencia a quienes pretendan interferir en la investigación del caso Cerimedo.

“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, afirmó Mariaca, en conferencia de prensa.

Gálvez manifestó que precisamente en el marco del respeto al trabajo de la justicia, el presidente Rodrigo Paz, luego de pronunciarse la primera vez sobre el atentado de la abogada Nadia Beller, guardó silencio.

Agregó que es la investigación la que debe arrojar la verdad de los hechos y para que se llegue a ella la Fiscalía debe tener plena libertad de investigación.

Políticos y autoridades se pronunciaron esta jornada y brindaron su respaldo a la postura expresada por Mariaca, además señalaron que no se permitirá que se “sojuzgue” al Ministerio Público que está realizando su trabajo.

Al momento, la Fiscalía tiene abiertos tres casos contra Cerimedo, uno por intento de feminicidio de la abogada Beller, su expareja; otro por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado; y uno más por violencia doméstica.