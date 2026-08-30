Gobierno en la negociación en Beni: “El pequeño productor debe seguir recibiendo diésel a Bs 9,80”

El ministro lidera la mesa de diálogo con los sectores movilizado y habla de apertura para atender las demandas

eju.tv

En la mesa de negociación instalada con los productores que mantienen el bloqueo en San Pablo, sobre la ruta entre Santa Cruz y Beni, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el pequeño productor no debería verse afectado por el Decreto Supremo 5676 —que elevó el precio del diésel a Bs 18— y abrió la posibilidad de negociar un incremento en los cupos asignados al sector.

“Este decreto no ha sido hecho en contra del pequeño productor. El pequeño productor no debería ser perjudicado y debe poder seguir accediendo a un precio de Bs 9,80. Entonces, a mí me gustaría identificar bien el problema, y creo que esa es una base para comenzar a trabajar”, explicó durante la reunión entablada la noche de este sábado.

Los productores acatan desde el miércoles un bloqueo de caminos en rechazo a la norma que subió el litro de diésel a Bs 18. El retiro de la subvención aplica a los denominados grandes consumidores de carburantes, entre los cuales —según aclaró el ministro— no se encuentran los pequeños productores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las categorías afectadas por la medida son los grandes consumidores (Graco), los clientes directos y los usuarios directos. El usuario directo demanda volúmenes de entre 120 y 5.000 litros mensuales; el cliente directo, de 5.000 a 19.999 litros; y el gran consumidor, volúmenes iguales o superiores a los 20.000 litros mensuales para consumo propio.

Quienes consumen hasta 120 litros no están alcanzados por el Decreto Supremo 5676; sin embargo, el ministro planteó en la mesa de diálogo revisar y ampliar este límite.

“Si el problema es que con los cupos actuales ustedes no pueden producir y necesitan más de 120 litros, trabajemos sobre eso. Y si existe algún procedimiento o interpretación que esté provocando que un pequeño productor termine pagando como un gran consumidor, tenemos que corregirlo. No necesitamos mantener una carretera bloqueada para resolver algo en lo que podemos coincidir”, enfatizó.

Justiniano, junto con el gobernador de Beni, Jesús Egüez, llegó por la noche hasta el Puente San Pablo para liderar las conversaciones con los sectores movilizados con el fin de alcanzar un acuerdo y despejar la vía. Durante el encuentro, los productores expusieron la difícil situación que atraviesan y expresaron su disposición a concertar soluciones.

Aunque en enero se retiró el subsidio generalizado a los carburantes, el Gobierno reajustó la medida al congelar los precios hasta fin de año, a excepción de los grandes consumidores. En reiteradas oportunidades, el presidente Rodrigo Paz ha asegurado que no retrocederá en este decreto por considerarlo indispensable para sincerar la economía y combatir el contrabando que causa el desabastecimiento.

El ministro descartó persecución a los movilizados en San Pablo.