Irán busca prohibir el paso de buques de Estados Unidos mientras avanza el acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz

El acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz se volvió clave para reabrir la vía marítima y restablecer el flujo de energía. (Reuters) El acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz se volvió clave para reabrir la vía marítima y restablecer el flujo de energía. (Reuters)

Fuente: Infobae

Por Eltaf Najafizada, Sara Gharaibeh, Skylar Woodhouse y Sonya Dymova

Según informes de medios locales sobre un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para la gestión de esta crucial vía marítima, Irán buscará prohibir el paso de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho de Ormuz y exigirá una compensación a los países hostiles antes de permitirles su uso.

El acuerdo se ha convertido en un elemento clave para las expectativas de reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación del flujo de energía, que se ha visto interrumpido desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán en febrero.

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El texto se encuentra actualmente en revisión en el Parlamento iraní, según informó la agencia de noticias semioficial Fars. Fars también informó sobre otros detalles, como la propuesta de prohibición de carga relacionada con Israel y una estructura de tarifas que cubre servicios como seguros y costos ambientales.

“Esto claramente no será bien recibido en Washington”, afirmó Thomas Warrick, exfuncionario del Departamento de Estado y actualmente investigador sénior no residente del Atlantic Council. En lugar de que ambas partes hagan concesiones, ambas están aumentando sus exigencias.

Un mapa detalla las rutas de tránsito propuestas por Irán y un grupo naval occidental (JMIC) en el Estrecho de Ormuz, mostrando las aguas territoriales de los países circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae) Un mapa detalla las rutas de tránsito propuestas por Irán y un grupo naval occidental (JMIC) en el Estrecho de Ormuz, mostrando las aguas territoriales de los países circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la agencia Fars informó el jueves que las fuerzas navales iraníes habían atacado “objetivos hostiles” en la entrada del estrecho de Ormuz, citando una fuente anónima y sin ofrecer más detalles. Los precios del petróleo subieron y las acciones cayeron tras los acontecimientos del jueves.

Funcionarios estadounidenses e iraníes han dado señales en los últimos días de que se vislumbra un acuerdo sobre Ormuz. El presidente Donald Trump, quien se retractó de sus amenazas más recientes de reanudar los ataques militares contra Irán, declaró el jueves que las negociaciones iban “bien” y que él participaba en ellas, pero se negó a confirmar si se había alcanzado un acuerdo.

“Lo controlamos, pero siempre pueden atacar algo”, dijo Trump refiriéndose a esta vía marítima vital. “La gente no quiere arriesgar sus barcos multimillonarios para que les caiga una mina por accidente”.

Sin embargo, muchas afirmaciones previas sobre un acuerdo inminente han resultado infundadas, y no está claro si las propuestas de Irán y Omán serán suficientes para restablecer el tráfico marítimo. El jueves, un negociador iraní clave criticó a la Casa Blanca por lanzar amenazas reiteradas para luego retractarse, calificándolo de “diplomacia teatral en bucle”.

Estados Unidos ha insistido en el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y ha pedido en general el retorno al statu quo anterior a la guerra. Cualquier ruta temporal a través del estrecho no estará sujeta a aprobaciones, permisos, peajes ni cargos, declaró un funcionario estadounidense el jueves en respuesta a informes sobre las últimas propuestas.

Donald Trump afirmó que las negociaciones sobre Ormuz avanzan bien, pero evitó confirmar si Estados Unidos e Irán ya alcanzaron un acuerdo. (AP Foto/Alex Brandon) Donald Trump afirmó que las negociaciones sobre Ormuz avanzan bien, pero evitó confirmar si Estados Unidos e Irán ya alcanzaron un acuerdo. (AP Foto/Alex Brandon)

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eherán afirma que una reapertura total requeriría el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense. Washington no ha indicado si está dispuesto a retomar los términos aceptados en el último intento de reabrir el estrecho, un acuerdo de junio que fracasó a las pocas semanas. Dichos términos incluían la exención de las sanciones petroleras a Irán y el descongelamiento de algunos de sus activos financieros congelados.

Los precios del petróleo subieron el jueves, con el crudo Brent por encima de los 82 dólares el barril, en medio de la preocupación de que el plan entre Irán y Omán, según se informa, no logre una reanudación más amplia de los flujos de energía desde el Golfo Pérsico. Los precios siguen significativamente bajos desde que Trump anunciara el fin de semana la cancelación de un importante ataque militar.

La agencia Fars, citando una fuente informada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, indicó que el borrador del acuerdo con Omán prevé que Irán gestione la entrada de buques al estrecho de Ormuz, mientras que la salida será supervisada conjuntamente por ambos países. Se prevé el tránsito a través de un “corredor central”, y el tráfico por las otras dos rutas, actualmente de uso limitado, cesará en un plazo determinado, según informó la agencia.

El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra fluía libremente, se ha convertido en el principal punto de fricción en el prolongado estancamiento entre Estados Unidos e Irán, incluso con la disminución de los combates. Un acuerdo sobre este punto aliviaría la creciente presión sobre la economía global derivada del aumento de los costos energéticos y podría abrir el camino a conversaciones sobre otros temas, como el programa nuclear iraní.

La tensión en el estrecho de Ormuz impulsó el precio del petróleo Brent por encima de 82 dólares y elevó la presión sobre la economía global. (EP)

Otros obstáculos potenciales para un acuerdo de paz duradero han surgido a medida que la guerra se extiende por la región.

Entre ellos se incluyen los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes, una milicia respaldada por Irán que controla gran parte de Yemen. El grupo yemení afirmó haber lanzado un ataque a gran escala contra tropas alineadas con Arabia Saudí en la región central del país el jueves, asegurando haber causado cientos de muertos y heridos. Riad no emitió comentarios de inmediato.

Los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen han respetado un alto el fuego desde 2022, pero las hostilidades se han reanudado en las últimas semanas, incluso en el Mar Rojo.

El conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano también muestra indicios de reactivarse. El acuerdo de tregua de junio entre Estados Unidos e Irán exigía un alto el fuego también en el Líbano.

Cualquier nuevo acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz tendría que ser aprobado por el Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien se encuentra oculto desde que resultó herido en los ataques iniciales entre Estados Unidos e Israel en febrero. No está claro si ya ha dado su consentimiento y funcionarios iraníes han declarado que comunicarse con él es difícil.

Bloomberg