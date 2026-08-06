Bomberos advierten que aún faltan varias horas para extinguir el fuego en Barrio Lindo

Las autoridades informaron que el fuego dejó de expandirse hacia nuevos sectores de la feria; sin embargo, todavía persisten focos activos y las labores de sofocación, enfriamiento y remoción de escombros continuarán durante varias horas antes de iniciar el peritaje para determinar las causas del siniestro.

eju.tv / Video: Videci

El incendio de gran magnitud registrado en la feria Barrio Lindo fue contenido en aproximadamente un 50%, aunque las autoridades aclararon que la emergencia todavía no está controlada y que las tareas de sofocación continuarán durante las próximas horas para eliminar los focos de calor que permanecen activos.

El director departamental de Bomberos de la Policía, coronel Marco Antonio Perales, explicó que el trabajo coordinado entre bomberos, voluntarios, la Gobernación, la Alcaldía y otras instituciones permitió evitar que las llamas se propaguen hacia otros sectores de la feria, aunque el incendio continúa activo en parte del área afectada.

“No está controlado el fuego, está contenido. Tenemos un 50% controlado, pero falta continuar trabajando para lograr el otro 50% y que todo el ambiente sea controlado”, afirmó Perales.

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La autoridad señaló que, una vez extinguidas las llamas, los equipos de emergencia ingresarán a una nueva fase de trabajo que comprenderá la remoción de escombros, la búsqueda de focos calientes y las tareas de enfriamiento para evitar una reactivación del incendio.

El comandante de Bomberos muestra el grado de afectación del incendio en Barrio Lindo. Foto: Videci

“Posterior a esto se va a realizar el trabajo de enfriamiento, remoción de escombros y búsqueda de focos de calor. Falta todavía muchas horas de trabajo”, explicó el jefe policial.

Durante la jornada participaron alrededor de 459 personas entre bomberos, voluntarios, personal de la Alcaldía, la Gobernación, la Policía y otras instituciones, que trabajaron de forma coordinada para contener el incendio y atender la emergencia.

Las autoridades reiteraron que el perímetro permanecerá restringido mientras concluyan las labores de extinción y remoción, con el fin de garantizar la seguridad del personal de emergencia y preservar el área para las investigaciones posteriores.