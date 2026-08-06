Rescatan a los dos hijos de Julia, la mujer que huyó de su agresor en el norte de Potosí

El caso se conoció gracias a la influencer potosina y participante del Miss Potosí 2018, Marcela Ugalde, conocida en redes sociales como “Perla Potosina”

Fuente: https://correodelsur.com

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización (VIODyD), en coordinación con el Comando Departamental de la Policía de Potosí, logró rescatar a los dos hijos de una mujer de 22 años que escapó junto a su bebé de dos años de su comunidad Irupata, ubicada en el norte del departamento potosino, tras denunciar que fue víctima de violencia de parte de su pareja.

“Se ha logrado rescatar de manera exitosa a Julia y a sus tres niños, destacar también el desprendimiento y la valentía de ‘Perla’ quien al tomar conocimiento de este caso no dudó ni un momento en poder ayudarla, incluso poniéndose ella en una situación de riesgo”, expresó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverria.

El caso se conoció gracias a la influencer potosina y participante del Miss Potosí 2018, Marcela Ugalde, conocida en redes sociales como “Perla Potosina”, quien relató que conoció a Julia durante un viaje a Sucre, allí la joven le contó que había caminado alrededor de tres horas escapando de la violencia y en busca de ayuda para recuperar a sus otros hijos.

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A raíz de esta denuncia, la influencer habría recibido amenazas de sufrir una supuesta justicia comunitaria en la localidad de Macha por auxiliar y visibilizar el caso de Julia. Esta situación obligó al hermano de “Perla Potosina” a pedir garantías constitucionales y de seguridad a las autoridades para proteger la vida de ambas mujeres.

“Desde el VIODyD estamos articulando acciones para que Julia y ‘Perla’ estén protegidas, agradecer también al coronel Luis Alejandro Meneses por su actuación y acción inmediata, estamos haciendo seguimiento para que las medidas de protección que dictó la Fiscalía se cumplan, así como también Julia y sus pequeños estén en un lugar seguro”, afirmó Echeverría.

Desde la institución que dirige esta autoridad reafirmaron su compromiso en la atención inmediata ante situaciones de vulnerabilidad, priorizando siempre la protección y seguridad de las poblaciones que se encuentran desprotegidas.