Militar requerido por EEUU permanece en San Roque y su esposa dice que no tienen ni dinero

El Comando General de la Fuerza Aérea aclara que el coronel detenido con fines de extradición “es miembro de la reserva activa de la institución”

eju.tv

El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana, Henry Richard C. G., permanece encarcelado en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre con fines de extradición a Estados Unidos.

El militar, capturado el viernes en Santa Cruz, es requerido por ese país acusado por presunto tráfico de drogas y de armas.

Sin embargo, su esposa negó que el detenido tuviera algún vínculo con dichos ilícitos y aseguró ni conoce Estados Unidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Para las 24 horas del día en casa, no tiene ni visa, no tiene nada, su rutina es ir al colegio, dejar a los chicos y volver (…), Ni siquiera tiene contacto como para decir que ha viajado, no tenemos plata, una persona que maneja todas esas cosas, me imagino que tiene plata, que le revisen, que hagan todas las averiguaciones”, dijo.

“No conoce Estados Unidos y eso es lo raro, quiero que me expliquen, que me muestren con pruebas, no pueden tenerlo allá con orden internacional como si él fuera un delincuente”, continuó en contacto con Bolivisión.

Pronunciamiento de la FAB

Mediante un comunicado, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana aclaró que el coronel Henry Richard C. G. “es miembro de la reserva activa de la institución”.