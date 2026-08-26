Muere el actor Tim Curry a los 80 años

Tim Curry, el legendario actor de cine y televisión, ha fallecido a los 80 años según ha informado TMZ. Una de las figuras más reconocibles del cine, la televisión y el teatro británicos, desarrolló una carrera de más de cinco décadas marcada por su extraordinaria versatilidad. Actor, cantante y especialista en doblaje, alcanzó la fama internacional en los años setenta gracias a Frank N. Furter, el extravagante científico de ‘The Rocky Horror Show’ y de su posterior adaptación al cine , ‘The Rocky Horror Picture Show’, un título que acabaría convertido en fenómeno de culto y que fijaría para siempre su imagen ante varias generaciones de espectadores.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, en Cheshire, Curry creció en el sur de Londres después de que su familia se trasladara allí tras la muerte de su padre en 1958. Desde muy joven mostró aptitudes para la interpretación y estudió en la Universidad de Birmingham, donde se graduó en Inglés y Teatro. Su primer trabajo profesional llegó en 1968, cuando se incorporó al reparto londinense de ‘Hair’, donde interpretó a Woof. Fue precisamente durante aquella producción cuando conoció a Richard O’Brien, que años después escribiría ‘The Rocky Horror Show’.

O’Brien le hizo llegar el texto de aquella nueva obra, una parodia musical de las películas clásicas de terror, los monstruos de la Universal y la ciencia ficción de serie B. Curry se interesó por el proyecto y consiguió el papel de Frank N. Furter tras una audición en la que interpretó ‘Tutti Frutti’, de Little Richard. La producción se estrenó en Londres y posteriormente viajó a Los Ángeles y Nueva York.

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Protagonizada por Curry junto a Richard O’Brien, Susan Sarandon, Barry Bostwick y Meat Loaf, ‘The Rocky Horror Picture Show’ terminó encontrando una segunda vida gracias a las sesiones de medianoche. Las proyecciones comenzaron a atraer a espectadores que acudían disfrazados, repetían los diálogos, bailaban y participaban activamente en la película. La película terminaría siendo considerada una de las grandes cintas de culto de la historia del cine.

El éxito de ‘Rocky Horror’ no impidió que Curry continuara explorando otros terrenos. También inició una breve carrera musical con el sello A&M Records y publicó tres discos de rock, entre ellos ‘Fearless‘, en 1979, y ‘Simplicity’, en 1981. En el teatro, además, consolidó una trayectoria de prestigio que le llevó a interpretar a personajes muy diversos. Su papel de Mozart en ‘Amadeus’, en Nueva York, le proporcionó una nominación al premio Tony en 1981. A lo largo de los años también participó en producciones como ‘My Favorite Year’ y ‘Monty Python’s Spamalot’, donde interpretó al Rey Arturo tanto en Nueva York como en Londres. Su actividad teatral convivió con una extensa carrera audiovisual en la que Curry demostró una especial facilidad para los personajes extravagantes, cómicos o siniestros.

En el cine intervino en títulos como ‘Annie’ (1982), donde interpretó a Rooster Hannigan, ‘Legend’ (1985), en la que encarnó al villano Darkness bajo un elaborado maquillaje, y ‘Clue’ (1985), en el papel del mayordomo Wadsworth. Posteriormente participó en películas como ‘Solo en casa 2’ (1992), ‘Arma cargada 1’ (1993), ‘La isla del tesoro de los Muppets’ (1996), ‘La marina de McHale’ (1997) y ‘La reunión de la familia Addams’. También asumió papeles más dramáticos en películas como ‘La caza del Octubre Rojo’ (1990), ‘Los tres mosqueteros’ (1993) y ‘Kinsey’ (2004).

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La televisión fue otro de los grandes escenarios de su carrera. En 1990 interpretó a Pennywise en la miniserie ‘It’, adaptación de la novela de Stephen King, convirtiendo al payaso asesino en otra de sus interpretaciones más recordadas. Ese mismo año comenzó a poner voz al Capitán Garfio en la serie animada ‘Peter Pan and the Pirates’, trabajo por el que recibió un premio Emmy diurno. También protagonizó las series ‘Over the Top’ y ‘Family Affair’, aunque ninguna de las dos logró prolongarse más allá de una temporada.

Curry fue ampliando progresivamente su presencia en el mundo de la animación. Desde ‘FernGully: The Last Rainforest’, en 1992, prestó su voz a numerosos personajes de películas y series, entre ellas ‘The Pebble and the Penguin’, ‘The Rugrats Movie’, ‘Rugrats in Paris’ y ‘The Wild Thornberrys Movie’. También trabajó en videojuegos y otros proyectos de doblaje, una faceta que adquirió especial importancia durante la última etapa de su carrera.

En 2012 sufrió un grave derrame cerebral que le dejó en silla de ruedas y redujo considerablemente su actividad como intérprete. A partir de entonces, el doblaje se convirtió en una de sus principales vías de trabajo. Su relación con ‘Rocky Horror’ tampoco terminó ahí: en 2016 participó como narrador en ‘The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again’, una nueva adaptación televisiva en la que Laverne Cox asumió el papel de Frank N. Furter. En 2020 volvió a ponerse en la piel del personaje en una lectura dramatizada de ‘The Rocky Horror Show’ organizada con fines benéficos.