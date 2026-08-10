Refuerzan controles en la terminal de buses ante el intenso movimiento por la festividad de Urkupiña

Milen Saavedra

Con la llegada de la festividad de la Virgen de Urkupiña, la Terminal de Buses de Cochabamba registra un movimiento inusitado de pasajeros y flotas. Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y diversas instituciones policiales han puesto en marcha un plan intensivo de control que se extenderá durante todo el fin de semana.

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Operativos de control y permisos de viaje

María René Morales, jefa de la Defensoría de la Niñez, informó que se ha dispuesto el refuerzo del personal en la terminal terrestre y en el aeropuerto Jorge Wilstermann. El objetivo principal es agilizar y fiscalizar la emisión y presentación de las autorizaciones de viaje para menores de edad.

«Estamos ampliando nuestra capacidad de atención; pasaremos de tener dos personas a un equipo de hasta cinco funcionarios para atender la alta demanda. Realizaremos el control estricto de las autorizaciones de quienes llegan a Cochabamba desde otros puntos del país, así como la emisión de permisos para quienes salen hacia otros departamentos», detalló Morales.

Estos controles se realizarán de forma ininterrumpida, desde la apertura de la terminal hasta la salida del último bus de la jornada, durante tres días consecutivos (de viernes a domingo).

Seguridad integral en la terminal

La vigilancia no solo se centrará en los menores. Efectivos de la Policía Boliviana, Interpol y la Felcn también han intensificado operativos en los ingresos y salidas de la terminal. Estas acciones tienen como propósito evitar la comisión de hechos ilícitos y controlar la presencia de personas que pudieran haber ingresado al país de forma irregular.

Hasta la fecha, las salidas de buses desde Cochabamba hacia el resto del país se realizan con absoluta normalidad. Pese a las alertas previas de nevadas en la zona andina, las condiciones climáticas han permitido que el flujo de transporte no sufra interrupciones, consolidando una alta demanda de pasajes ante la gran expectativa de turistas que arriban para participar de la festividad religiosa.

Recomendaciones a los viajeros

Las autoridades instan a los padres de familia y tutores a prever con anticipación la obtención de sus permisos de viaje para evitar contratiempos de último minuto en la terminal. Se recuerda que la portación de este documento es obligatoria para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes durante sus desplazamientos.

Finalmente, la festividad de Urkupiña se prepara para su momento central. Para quienes deseen disfrutar de la fe y el folklore, la Red Uno de Bolivia ha anunciado una transmisión especial de la entrada folclórica este viernes, a partir de las 12:25, permitiendo que el país entero sea testigo de una de las celebraciones más importantes de Cochabamba.