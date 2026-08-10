Tarija: Detenido por estupro dijo que desconocía la edad de la víctima

Fuente: El País

La ejecución del Plan de Seguridad de Alto Impacto del Comando de Frontera Policial de Yacuiba durante el fin de semana resultó en que los efectivos detectaran un posible caso de estupro al encontrar a un sujeto de 21 años de edad en compañía de una menor de 17 al interior de un alojamiento.

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El sindicado guarda detención preventiva, aunque argumenta que desconocía la edad de la víctima.

Informe

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), teniente coronel Hernán Gutiérrez, explicó este lunes que el Comando dispuso un operativo con todas las unidades. Una de las tareas consistía en intervenir y registrar distintos centros de hospedaje para detectar la presencia de ciudadanos extranjeros sin documentación.

“Al ingresar a un alojamiento, los funcionarios sorprendieron en una habitación y en prendas íntimas. El sujeto de 21 años dijo que la menor de 17 era su amiga y que en diferentes oportunidades ya se habían citado mediante Whatsapp para juntarse en el mismo lugar. Además, indicó que él desconocía que la víctima era una menor de edad”, detalló.

La autoridad apuntó que, al tratarse de un hecho en flagrancia, se procedió a la aprehensión del joven y se lo trasladó a dependencias policiales. Luego se dio parte al Ministerio Público que lo imputó formalmente por presunto delito de estupro.

Posteriormente, se fijó una audiencia de medidas cautelares en que un juez determinó la detención preventiva para el sospechoso en el Centro de Readaptación Productiva de El Palmar en ese municipio, por un plazo de cuatro meses que es el tiempo con el que cuenta la Fiscalía para recopilar todas las pruebas y concluir la investigación.