Triunfo clave: Bolívar derrota a Aurora y acecha el liderato de Always Ready

Fuente: Unitel

Bolívar ganó a Aurora en Cochabamba por 4-2 y es el nuevo escolta de Always Ready, líder del campeonato boliviano. La Academia paceña tiene 24 unidades, el mismo puntaje que The Strongest, pero con más triunfos, el primer criterio de desempate.

El equipo paceño, dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo, mostró contundencia en la parte ofensiva comandada por Jhon “Papu” Velásquez y Dairon Asprilla, autores de dos dobletes para el triunfo celeste.

El “Papu” fue la figura del encuentro: anotó el primero con un remate que colgó al guardameta Ruben Cordano (11’) y puso el segundo con un tiro cruzado dentro del área (50’).

Asprilla aportó su cuota goleadora con un cabezazo (53’) y, en el cuarto gol, mostró su categoría al eludir a un defensor de Aurora y definir con potencia (58’).

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Con este triunfo, Bolívar se meterá de lleno en el juego de ida ante São Paulo, programado para este martes por los octavos de final de la Copa Sudamericana.