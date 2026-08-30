Un equipo está trabajando para “mejorar” el decreto del diésel, confirma el Gobierno

En medio de constantes pedidos de abrogación del Decreto Supremo 5676 y amenazas de medidas de presión, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que se está trabajando para “mejorar” la cuestionada normativa.

, en el tema de la reglamentación seguramente se puede hacer, como ya lo hemos dicho con anticipación”, dijo la autoridad, tras suscribir un acuerdo con los productores de la provincia Marbán (Beni), que permitió levantar el bloqueo en Puente San Pablo.

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Los productores de esa región bloquearon durante cuatro días la carretera Santa Cruz-Beni en demanda de la abrogación del cuestionado decreto y ahora hay otra amenaza de bloqueo, pero en San Julián, donde resolvieron obstaculizar el tránsito vehicular desde el próximo miércoles.

De manera paralela, otros sectores productivos se encuentran en reuniones y sus dirigentes advirtieron con asumir acciones en contra del decreto del diésel.

El pasado 16 de agosto, el gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5676, que subió a 18 bolivianos el precio del litro del diésel para los “clientes directos y grandes consumidores”.

El pasado jueves, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló que ese decreto es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar financiamiento al país.

Entretanto, las filas en surtidores por combustibles continúan, al igual que las amenazas de protestas en plena vigencia del estado de excepción.