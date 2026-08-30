Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos

Cerca de 80 cabezas de llama y alpaca, junto a productores de municipios de la región andina, son parte de la XVIII Expoferia Departamental de Camélidos “Cochabamba 2026”, que este fin de semana reúne producción, gastronomía, textiles y artesanías en la Facultad de Agronomía de la UMSS.

Fuente: https://www.lostiempos.com

La actividad fue inaugurada por el secretario departamental de Desarrollo Productivo, Óscar Casillas, quien explicó que participan productores de siete municipios, principalmente de la región andina y el cono sur. Entre los ejemplares se encuentran llamas de las variedades Q’ara y Tampulli, además de alpacas Huacaya y Suri.

Durante la jornada de ayer se realizan concursos en los que se evalúan características como el peso, la calidad de la fibra y otros aspectos. Los ganadores recibirán sus premios este domingo durante el acto de clausura.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La feria también ofrece productos elaborados por las familias productoras como carne y charque de llama, además de sándwiches, chicharrón y otros alimentos. En el sector artesanal se pueden encontrar chompas, chuspas, chulos, aguayos, ponchos y otros productos elaborados con fibra.

Uno de los productores de Cocapata, Leocadio Choque, llegó a la feria con 12 ejemplares. Contó que este año trasladaron menos animales debido a las afectaciones por la nevada.

La exposición continuará este domingo desde las 8:30 en la Facultad de Agronomía de la UMSS, ubicada en la avenida Petrolera.