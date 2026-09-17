China celebra 77 años y ofrece a Bolivia una vía hacia los BRICS

El embajador Wang Liang destacó el crecimiento económico chino y la gobernanza global; el vicepresidente Edmand Lara admitió que Bolivia no asistió a la cumbre de Nueva Delhi, y desconoce el motivo.

El Círculo Aeronáutico de La Paz reunió el 17 de septiembre a autoridades bolivianas, cuerpo diplomático, empresarios y prensa para celebrar el 77º aniversario de la fundación de la República Popular China, oficialmente conmemorado cada 1 de octubre. La ceremonia, encabezada por el embajador Wang Liang y el vicepresidente Edmand Lara, combinó el protocolo habitual con señales concretas sobre el estado de la relación bilateral.

El Círculo Aeronáutico de La Paz reunió el 17 de septiembre a autoridades bolivianas, cuerpo diplomático, empresarios y prensa para celebrar el 77º aniversario de la fundación de la República Popular China, oficialmente conmemorado cada 1 de octubre. La ceremonia, encabezada por el embajador Wang Liang y el vicepresidente Edmand Lara, combinó el protocolo habitual con señales concretas sobre el estado de la relación bilateral.

Wang situó su discurso en el marco de un año significativo para Beijing: 2026 marca el inicio del 15º Plan Quinquenal de desarrollo económico y social de China y el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino. Citó un crecimiento económico del 4,7% en el primer semestre del año, impulsado en más de un 80% por la demanda interna, y presentó a China como “primer motor de la economía global” , con avances en energía fotovoltaica, vehículos eléctricos y transición energética.

En tecnología, mencionó más de 10.000 millones de descargas mundiales de modelos de inteligencia artificial de código abierto desarrollados en China, y que ocho de cada diez robots humanoides vendidos en el mundo se fabrican en ese país, además de licenciamientos de medicamentos innovadores por 110.000 millones de dólares.

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El embajador dedicó buena parte de su intervención a la Iniciativa de Gobernanza Global presentada por Xi Jinping en septiembre de 2025 durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y a los resultados de la 18ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, donde Xi propuso cinco líneas de cooperación ampliada, incluida inteligencia artificial abierta e inclusiva.

Wang recordó también las recientes visitas a China de mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, como señal de una relación regional en profundización, y anunció que Bolivia sería bienvenida como país socio de los BRICS de cara a lo que llamó la “tercera década dorada” del bloque.

Sobre el comercio bilateral, citó datos del INE: exportaciones bolivianas a China por 1.766 millones de dólares entre enero y julio de 2026, importaciones por 1.556 millones, y un superávit de 210 millones a favor de Bolivia.

El momento más noticioso, sin embargo, llegó con Edmand Lara. Tras repasar con entusiasmo los avances de la relación bilateral —chía, sorgo, cuero bovino, intercambios educativos—, el vicepresidente admitió públicamente que Bolivia no asistió a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi pese a haber sido invitada, y dijo desconocer las razones.

La frase, pronunciada por la segunda autoridad del país, dejó abierta una pregunta sobre la coordinación de la política exterior boliviana en un momento de acceso a financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo que el propio Lara calificó de oportunidad perdida.