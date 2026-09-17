Investigan a vocal del TED Chuquisaca por uso de certificado de diplomado que la universidad reporta como inexistente

La vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Etny Judyth Sivila Cortez, es investigada por el Ministerio Público a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), relacionada con el uso de instrumento falsificado.

Sivila fue designada en febrero de 2026 por la Cámara de Diputados como una de las cuatro vocales titulares del TED Chuquisaca. Antes de asumir esa función, trabajó en el TCP entre 2019 y 2025 como abogada asistente de Acción Tutelar y abogada asistente de Control Normativo.

EL CERTIFICADO OBSERVADO

Según los antecedentes de la denuncia documentada a los que tuvo acceso el Periodismo Que Cuenta, para los cargos que desempeñó en el TCP era necesario acreditar, entre otros requisitos, un diplomado relacionado con el área de desempeño.

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En su hoja de vida, Sivila presentó ambos documentos: “Diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos”, respaldado por un certificado atribuido a la Universidad Nacional Siglo XX y fechado en 2017.

La documentación fue posteriormente contrastada con esa casa de estudios. De acuerdo con la denuncia, la Unidad de Títulos y Diplomas de la Universidad Nacional Siglo XX respondió mediante el oficio CITE: DPTO.TIT.DIP N° 097/2026, de 1 de junio de 2026, señalando que no existiría evidencia de que esa universidad hubiera extendido dicho diplomado a favor de Sivila.

LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN CUESTIONA EL DOCUMENTO



Otro documento citado en la denuncia corresponde a la Dirección de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Siglo XX. Mediante el CITE: DIRECCIÓN.A.L. N° 205/2026, de 17 de junio de 2026, esa instancia observó el certificado presentado.

Según los antecedentes proporcionados, la universidad identificó diferencias entre el sello de registro que aparece en el reverso del certificado y sus registros institucionales, por lo que el documento presentado ante el TCP es inexistente.

Estos elementos forman parte de la denuncia y deberán ser valorados dentro de la investigación del Ministerio Público. Corresponde a la Fiscalía y, eventualmente, a la autoridad judicial establecer los hechos y la responsabilidad que pudiera existir.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY?



El delito de uso de instrumento falsificado está previsto en el artículo 203 del Código Penal boliviano. La norma establece que quien, a sabiendas, utilice un documento falso o adulterado será sancionado como autor de la falsedad.

DE FUNCIONARIA DEL TCP A VOCAL ELECTORAL



El caso adquiere relevancia institucional porque Sivila pasó de desempeñar funciones jurídicas en el TCP a integrar el TED Chuquisaca, órgano encargado de administrar los procesos electorales en el departamento bajo la estructura del Órgano Electoral Plurinacional.

La Cámara de Diputados la designó como vocal titular el 5 de febrero de 2026, junto con Favio Chacolla Huanca, Jhenny Ivana Miranda Valverde y Sergio Miranda Hayes. Sivila obtuvo ocho votos en esa elección, de acuerdo con el registro oficial de la Cámara de Diputados.