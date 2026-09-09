Ascensión de Guarayos, a punto de declarar emergencia sanitaria ante la falta de medicamentos contra la leishmaniasis

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El COEM determinó dar un plazo hasta el sábado, 12 de septiembre, para que el Ministerio de Salud envíe los medicamentos para tratar a los pacientes afectados por dicha enfermedad. En caso de no ser atendida la demanda, el municipio de Ascensión se declarará en emergencia sanitaria.

«Nosotros, como municipio, hemos hecho todas las acciones, incluso hemos expresado a las autoridades nacionales la desatención recibida por parte del Ministerio del ramo. El hospital municipal ha hecho su trabajo de manera eficiente, mediante un rastrillaje se han detectado casos. El Ministerio de Salud solo ha dado medicamentos para 13 pacientes, mientras que las más de 20 restantes están esperando por remedios desde hace más de dos semanas», explicó el alcalde Robert Schok.

«Si hasta el viernes no llega medicamento, como nos han indicado, el sábado nos declararemos en emergencia sanitaria y daremos a conocer al país y al mundo que el Gobierno Municipal ha venido trabajando en este sentido, pero que el Gobierno Nacional no nos ha acompañado», dijo Schok al señalar que adoptarán todas las medidas que sean necesarias para presionar al Gobierno central a fin de que cumpla con la dotación de medicamentos.

Campaña de fumigación contra el flebótomo

El político y empresario Cristofer Maziar, conjuntamente con el dirigente Franklin Vargas, anunciaron la realización de una campaña de fumigación y de destrucción de criaderos del insecto flebótomo, también conocido como mosca de arena, transmisor de la leishmaniasis.

«Estamos proporcionando vehículos y material logístico para la realización de dicha campaña, que es más que necesaria», dijo Maziar, quien se perfila como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones, tras el fallecimiento del reelecto alcalde Pablo Eddie Guaristy el pasado mes de junio.

La campaña se llevará a cabo los días sábados 12 de septiembre, en el área rural; y domingo 13 de septiembre, en la zona urbana.