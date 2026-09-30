Aurora salva un punto ante San Antonio y sigue en la cima del A

Aurora rescató un empate (2-2) frente a San Antonio, la noche de este martes, en el estadio Félix Capriles, con la anotación de cabeza de Julián Velásquez, a los 93 minutos, salvando a su equipo y manteniendo la divisa en la cima del grupo “A” de la Copa de la División Profesional.

El Equipo del Pueblo inició este juego con mano firme, adelantándose en la apertura de la cuenta, pero pasó por apuros a causa de la reacción de San Antonio y esto puso tensión en este duelo, que llegó a tiempo de prórroga, con los auroristas manteniéndose en zona contraria hasta dar con el tanto de la igualdad para seguir dominando la serie, ahora con 14 unidades.

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Michael Rangel anotó de cabeza el 1-0, a los seis minutos del arranque, desmarcándose para conectar el centro. Con esta misma fórmula, los celestes buscaron el segundo tanto en el primer tiempo sin éxito.

A los 47´, Marcelo de Lima emparejó la cuenta delante del arquero Rubén Cordano, aprovechando su velocidad ante un pase largo, con un balón que salió de sorpresa para los adversarios.

San Antonio remontó el juego, a los 77´, mediante un lanzamiento penal de Alan Terrazas, superando a Cordano, luego de una dudosa infracción sobre Adalid Terrazas. De nuevo la polémica quedaba en primera línea.

Con el partido por finalizar, el triunfo de los santos estaba por escribirse en la planilla hasta que un servicio de Jair Torrico fue capturado por Velásquez, anotando de cabeza la igualdad (93´).

Los santos quedaron con diez unidades, igualando con Real Potosí en la tabla y estrechando la pelea por quedarse con el segundo boleto a los cuartos de final y manteniendo la presión sobre el líder aurorista.

(29/09/2026)