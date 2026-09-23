Blooming oficializa a Cristian Paulucci como nuevo entrenador

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La llegada de Paulucci se produce después de varios días de movimientos en la estructura deportiva del club. La dirigencia celeste confirmó la salida de Sánchez tras la derrota 3-1 ante Oriente Petrolero en el clásico cruceño y, en paralelo, avanzó en el acuerdo con el entrenador argentino.

Paulucci, de 53 años, ya se encuentra en Santa Cruz. El argentino tiene experiencia en Chile, Perú, México y España, además de un vínculo previo con el fútbol boliviano, ya que en 1997 vistió la camiseta de San José de Oruro. Como entrenador, conquistó la Supercopa de Chile y el campeonato de Primera División con Universidad Católica, además de un título en la Tercera Federación de España.

El nuevo técnico tendrá poco tiempo para preparar su estreno, ya que Blooming visitará este domingo a Bolívar, desde las 17:15, en La Paz, por la quinta fecha de la Copa Bolivia. Paulucci ya adelantó que pretende un equipo protagonista, con salida desde el fondo, presión alta y vocación ofensiva.

“Me gusta que mis equipos salgan jugando desde el fondo, me gusta la presión alta y busco un equipo que sea protagonista en todos los campos, con muchas llegadas”, señaló el argentino tras su llegada a Santa Cruz. Su primer objetivo será comenzar a implementar su idea y encaminar a Blooming en esta nueva etapa.