Cauteruccio salva a Bolívar de perder ante Independiente

El partido en La Paz por la Copa Bolivia terminó igualado a uno (1-1). La visita se estaba llevando los tres puntos por un grueso error del joven arquero celeste Juan José López. Lo evitó el experimentado goleador en el final.

Fuente: Brújula Digital

Un error de su arquero, el joven Juan José López, que le costó un gol, lo enmendó el experimentado Martín Cauteruccio al anotar cerca del final el empate para salvar a Bolívar de una caída ante Independiente (1-1), este jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz por la tercera jornada de la Copa Bolivia.

Esas dos situaciones fueron las sobresalientes del encuentro: a los 64 minutos, Alan Mercado abrió el score para la visita. Un remate suyo lo había contenido López, a quien, sin embargo, el balón se le escapó de las manos y lo dejó servido para el 0-1 a favor de Independiente.

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Menos mal que a los 87’, de una asistencia de Bruno Miranda apareció Cauteruccio dentro del área y remató con precisión para poner el 1 a 1 final.

El rescate sirvió para que la Academia sume por lo menos un punto y continúe al frente de la tabla del Grupo D con 7 unidades, por delante de Independiente (4), Gualberto Villarroel San José (3) y Blooming (3).

Bolívar sufrió por desperdiciar varias opciones de gol en la primera etapa. En realidad, el golero visitante Jhohan Gutiérrez se hizo figura atajando consecutivamente tiros de Damián Batallini dos veces y de Carlos Sejas otro par.

La propuesta de Independiente mejoró en la segunda mitad, en la que Gilbert Álvarez hizo un gol (51’) que fue invalidado por posición adelantada.

El propio Álvarez tuvo otra chance al quedarse sin ángulo después de dejar en el camino a López, quien había abandonado su portería.

Después, otra vez Gutiérrez estuvo muy bien ante tiros de Miranda y Billy Arce.

Luego llegaron los goles. Entre uno y otro, Bolívar se quedó con uno menos por la expulsión de José Sagredo con tarjeta roja (84’).

En los minutos finales, Cauteruccio convirtió de nuevo, pero estaba adelantado. Y Gustavo Cristaldo se perdió el tanto de la victoria para la visita al rematar afuera.

En tiempo adicional, los dos arqueros fueron los últimos en evitar a un ganador: López le contuvo a Cristaldo y Gutiérrez evitó el tanto de Jhon Gutiérrez.

Bolívar ya lleva tres partidos seguidos sin poder vencer a Independiente en La Paz: uno el año pasado y dos en 2026.