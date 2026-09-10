«Tuto» Quiroga exige al Gobierno publicar el acuerdo completo con el FMI antes de su debate legislativo

El acuerdo entre el gobierno y el FMI se encuentra para su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional

eju.tv

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge «Tuto» Quiroga, exigió al Gobierno la publicación íntegra del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque hasta la fecha solo se ha transparentado un anexo relativo a los compromisos del Ejecutivo, pero no el contrato ni los términos finales de la negociación.

“No se le puede pedir al Congreso voten a ciegas. Hay un anexo, ¿dónde está el acuerdo? no es cuestión de mostrarte un anexo de la postura del gobierno, dónde está el acuerdo, los términos que se ha negociado”, planteó en una entrevista en la red Uno sobre el anexo revelado del acuerdo con el organismo internacional.

El programa económico acordado entre Bolivia y el FMI contempla, entre sus puntos centrales, la eliminación de la subvención a los carburantes a partir de enero de 2027; asimismo, establece la revisión técnica de otros subsidios estatales, especialmente en el sector energético.

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Con el propósito de mitigar el impacto social de la medida, el plan incluye la implementación de transferencias económicas directas hacia los sectores de menor ingreso, dentro de un paquete de financiamiento que canalizará $us 1.900 millones hacia el país.

«El crédito es menor a lo necesario y llega más tarde de lo apremiante que resultaba para la crisis; de todos modos, exigimos que muestren el documento completo», ratificó el exmandatario, quien evitó comprometer el respaldo de su bancada mientras no se atienda la solicitud de transparencia.

El proyecto normativo para la aprobación del financiamiento se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo, Quiroga insiste en que la documentación remitida por el Órgano Ejecutivo está incompleta.