Cerimedo niega tener un celular en su celda y asegura que “llegará el momento de contar mi verdad”

El consultor argentino se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola por tentativa de feminicidio en contra de su pareja Nadia Beller

eju.tv /Video:Unitel

“Llegará mi momento de contar mi verdad”, aseguró el encarcelado Fernando Cerimedo tras negar que tenga en su poder un teléfono celular, tal como denunció Nadia Beller, quien lo acusa de ser el autor intelectual del intento de feminicidio en su contra.

A través de sus abogados, el acusado informó que en la madrugada de este jueves se ejecutó una requisa en su celda en busca de un dispositivo móvil, después de que “la señorita Beller difundiera un video indicando que yo coordiné la grabación del sicario porque supuestamente tengo un teléfono”.

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Cerimedo hizo alusión al segundo video publicado por Aldo Beraney Silva Peña, alias «El Juancho», principal acusado por disparar contra Beller en el ataque del pasado 17 de agosto. En la grabación, el acusado habla de entregarse debido al riesgo que corre su vida y sostiene que no existió una orden para matar a la víctima.

“Repito: estoy aislado, incomunicado y no estoy aceptando visitas. Estoy acá solo por los dichos contradictorios de Beller, quien me sigue acusando de manera temeraria por su obsesión con hacerme daño a mí y al Gobierno”, afirma el comunicado difundido por su defensa.

El consultor argentino se encuentra imputado por grado de tentativa de feminicidio y cumple una orden de detención preventiva por 180 días en la cárcel cruceña de Palmasola. Asimismo, afronta un segundo proceso en La Paz por enriquecimiento ilícito, causa en la que se dispuso su remisión al penal de Chonchocoro por seis meses, en La Paz.

El acusado aseveró que en el operativo de control realizado en su celda no se hallaron objetos prohibidos y calificó de “patrañas” las acusaciones de su expareja, quien busca vincularlo con la administración del presidente Rodrigo Paz.

“Llegará mi momento de contar mi verdad y desvirtuar todas las atrocidades que están replicando. Dios sabe cómo fueron las cosas y pronto deberán retractarse por haberme demonizado por la simple acusación de una mujer despachada”, remarcó.

Además, reiteró que permanecerá aislado y responsabilizó al abogado de Beller, Jerjes Justiniano, ante la eventualidad de un traslado al penal de Chonchocoro debido a “las amenazas existentes” contra su integridad.