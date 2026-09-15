Convocan a cumbre departamental de seguridad en Santa Cruz tras ola de crímenes

El comandante general de la Policía, coronel Adrián Álvarez, anunció una reunión interinstitucional para abordar los hechos de violencia registrados en el departamento y coordinar acciones contra la criminalidad.

eju.tv /Fuente:Red Uno

Ante los recientes hechos de violencia registrados en San Ignacio de Velasco, el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que solicitó al gobernador de Santa Cruz convocar de manera urgente a una cumbre departamental de seguridad ciudadana.

La reunión busca reunir a autoridades de la Gobernación, municipios, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Órgano Judicial, asambleístas departamentales y otras instituciones para analizar la situación de inseguridad y definir acciones coordinadas.

“Debemos abordar conforme las responsabilidades que cada institución tiene este problema que se está suscitando principalmente en el departamento de Santa Cruz”, señaló Álvarez.

Policía y Fuerzas Armadas despliegan operativos

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El jefe policial informó que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron desplegados en San Ignacio de Velasco para reforzar el control territorial y evitar nuevos hechos de violencia.

Indicó que actualmente se realizan operativos con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de los asesinatos registrados en la zona.

Investigación preliminar apunta a actividades vinculadas al narcotráfico

Álvarez señaló que, de acuerdo con los primeros datos obtenidos por los investigadores, los hechos de sangre estarían relacionados con actividades vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, aclaró que será el Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, el encargado de establecer las causas, motivaciones y responsables de estos crímenes.

“Las investigaciones determinarán ese extremo y una vez que tengamos esa información haremos conocer oportunamente”, afirmó.

Buscan identificar a responsables de los asesinatos

La autoridad policial informó que un contingente especializado trabaja en la zona para lograr la identificación plena de los autores materiales e intelectuales de los hechos violentos.

La Policía busca establecer además si los asesinatos tienen relación con organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas.

Álvarez viajará a San Ignacio de Velasco

El comandante general anunció que viajará a San Ignacio de Velasco para participar de las acciones de coordinación y evaluar junto a las autoridades locales la situación de seguridad.

Los hechos violentos registrados en el municipio cruceño dejaron varias personas fallecidas tras ataques con armas de fuego, situación que activó operativos policiales y una investigación especializada.