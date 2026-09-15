EEUU advierte que no tolerará la «narco-política» sin importar el cargo o el país

La legación estadounidense en La Paz difundió la nota de prensa respecto a las sanciones de Washington contra exfuncionarios de Ecuador

eju.tv

«Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio —y nadie está exento». Esa es la postura del gobierno del presidente Donald Trump difundida mediante un comunicado oficial por la Embajada de ese país en La Paz.

La administración estadounidense sancionó recientemente a exfuncionarios ecuatorianos vinculados con la manipulación de procesos judiciales y electorales.

«Estos exservidores públicos manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que atentan contra nuestras comunidades. Como resultado, tanto ellos como sus familiares directos tienen prohibido el ingreso a EEUU», establece la nota de prensa de la legación diplomática.

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De acuerdo con la nota oficial, «el mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para investigar y desenmascarar a todos aquellos que abusen de sus puestos —incluyendo legisladores, fiscales, jueces y cualquier otro funcionario— para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico».