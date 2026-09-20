Desde este 21 de septiembre inicia el registro para el cobro del Bono Juancito Pinto de Bs 300

Una vez realizado el registro, el beneficiario queda habilitado realizar el cobro en cualquiera de las tres modalidades habilitadas para este año

eju.tv /Fuente:Unitel

La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz informó que desde este 21 de septiembre y hasta el 16 de octubre se realizará el registro de tutores para el cobro del Bono Juancito Pinto 2026 en los respectivos establecimientos educativos.

El beneficio, que este año se incrementa de Bs 200 a Bs 300, fue confirmado mediante el Decreto Supremo 5712 aprobado por el Gobierno.

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Para la ejecución y entrega del bono, el Gobierno “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir al Ministerio de Educación el monto total de Bs 690.810.000, previa solicitud del Ministerio de Educación”.

Sin embargo, aún no se precisa la fecha de inicio del pago de los Bs 300 para cada beneficiario.

La nueva norma establece que son beneficiarios del Bono Juancito Pinto las y los estudiantes que se encuentren cursando el nivel primario y secundario en las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema de Educación Regular que, hasta el 31 de diciembre de 2026, no hubieran cumplido aún los 21 años.

También son beneficiarios las y los estudiantes que se encuentren matriculados y reciban atención educativa en los Centros de Educación Especial Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, sin límite de edad ni restricción de grado de enseñanza.

Modalidades de cobro

Una vez realizado el registro, el beneficio podrá ser cobrado mediante las modalidades habilitadas:

1. Ventanilla: En agencias habilitadas del Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas.

2. Abono en cuenta: Mediante depósito directo a cuentas bancarias del Banco Unión

3. Billetera móvil: A través de la aplicación Yasta.