Donald Trump elogió la relación entre Estados Unidos y China durante una cena de Estado con Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció el jueves una cena de Estado en honor del líder chino Xi Jinping en la Casa Blanca, en una jornada marcada por el ceremonial, la presencia de grandes figuras de la tecnología y las conversaciones sobre comercio, inteligencia artificial y Taiwán entre Washington y Beijing.

El encuentro reunió a multimillonarios, empresarios y figuras de Washington en el Salón Este de la Casa Blanca. Entre los invitados estuvieron Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, de Apple; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Google y Alphabet; Greg Brockman, de OpenAI; y Michael Dell, de Dell Technologies.

La presencia de los principales referentes tecnológicos reflejó el lugar que ocupa la inteligencia artificial en la relación entre Estados Unidos y China. Trump y Xi abordaron durante la jornada las tensiones por Taiwán, el comercio y el desarrollo de esta tecnología.

Durante el brindis, Trump destacó la relación entre ambos países y afirmó: “El presidente Xi y yo entendemos que representamos sistemas diferentes, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran y nunca nos hemos llevado mejor”.

El presidente estadounidense agregó que “juntos podemos seguir construyendo una relación que promueva la prosperidad y la seguridad para las generaciones futuras”.

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Xi, por su parte, sostuvo que los objetivos de ambos países podían complementarse. “El presidente Trump se ha comprometido a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, afirmó, y agregó: “China está comprometida con lograr una gran revitalización nacional”.

“Estos dos objetivos son ambiciosos y sin duda pueden reforzarse mutuamente”, añadió el líder chino.

La cena estuvo precedida por una jornada de actos oficiales en la Casa Blanca. Trump recibió a Xi en un acto formal de bienvenida en el jardín sur y luego ambos inspeccionaron un desfile militar en el Jardín de las Rosas.

Más tarde, aeronaves militares estadounidenses realizaron un sobrevuelo sobre la Casa Blanca. Entre ellas estuvo un bombardero B-2, del mismo tipo que participó en el ataque contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

Trump también llevó a Xi a conocer el nuevo helipuerto de la Casa Blanca y lo invitó a subir a su helicóptero presidencial, el Marine One.