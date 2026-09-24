La Procuraduría recupera más de Bs 450.000 por aportes patronales impagos para vivienda social

El aporte patronal del 2 % para vivienda constituye una obligación establecida por ley.

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El incumplimiento en el pago del aporte patronal del 2 % para vivienda obligó a la Procuraduría General del Estado (PGE) a iniciar acciones legales que, en los últimos cuatro meses, permitieron recuperar más de Bs 450.000 en fondos adeudados.

La Dirección General de Defensa del Patrimonio es la unidad encargada de impulsar las acciones penales contra los empleadores que no cancelan esta contribución obligatoria, orientada a financiar programas de vivienda social a nivel nacional.

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Desde mayo hasta la fecha, las gestiones impulsadas por esta dirección en coordinación con sus reparticiones departamentales permitieron recuperar un total de Bs 450.766.

El aporte patronal del 2 % para vivienda constituye una obligación establecida por ley. La restitución de estos recursos garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y asegura el destino final de los fondos institucionales, según precisa un boletín de la entidad.