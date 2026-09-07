Ejército encontró documentos sobre explosivos y pirotecnia depositados en Viacha desde 2019

La revisión de archivos permitió encontrar registros sobre 499 cajas de material explosivo entregadas por Minera Inti Raymi en septiembre de 2019, además de documentación sobre material pirotécnico registrado posteriormente.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El Ejército encontró documentación sobre 499 cajas de material explosivo entregadas al Regimiento de Artillería Mecanizada 2 Bolívar en calidad de depósito en septiembre de 2019, además de registros relacionados con material pirotécnico, informó este domingo el comandante general del Ejército, general Héctor Alarcón.

El hallazgo se produjo durante la revisión de archivos de gestiones anteriores, en los que fueron localizadas «distintas actas de recepción, inventario, desactivación, destrucción e incineración correspondientes principalmente a los años 2019 y 2020», explicó Alarcón.

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El registro encontrado establece que las 499 cajas de material explosivo fueron entregadas por la empresa Minera Inti Raymi: 99 cajas contenían «boosters», equivalentes a 2.970 unidades, y otras 400 cajas correspondían a diferentes tipos de retardos.

La documentación también contiene registros de material pirotécnico correspondiente a la gestión 2020, incluidas actas relacionadas con 488 cajas y 205 cajas, además de otros registros de artículos pirotécnicos.

Alarcón aclaró que la documentación encontrada corresponde a registros históricos y que su existencia no permite afirmar que todo ese material permaneciera físicamente almacenado en el lugar cuando ocurrieron las explosiones.

«No corresponde sumar estas cantidades ni afirmar que todo ese material permanecía físicamente almacenado en el lugar al momento de las explosiones», precisó.

El comandante señaló que el Ejército trabaja ahora en la reconstrucción de la trazabilidad documental para establecer qué ocurrió con los materiales registrados.

«Precisamente por eso estamos reconstruyendo la trazabilidad documental completa: qué ingresó, qué fue destruido, qué fue devuelto o trasladado, qué fue dado de baja y qué cantidad permanecía efectivamente registrada», afirmó.

Alarcón sostuvo que la documentación encontrada tampoco permite establecer por sí misma la causa de las explosiones.

«La existencia de estas actas y de estos inventarios no permite establecer por sí misma cuál fue la causa de las detonaciones», señaló.

Respecto a las versiones sobre munición o granadas de guerra, indicó que «hasta este momento no existe un informe pericial que determine que ese material haya sido la causa de las explosiones».

El Ejército anunció que continuará con la revisión de los inventarios correspondientes al material orgánico del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 Bolívar, diferenciándolo del material que fue recibido históricamente en calidad de depósito.