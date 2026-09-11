El ministro Zamora anuncia el cierre de Datacom y está en la mira la Empresa Boliviana de Construcción

Mauricio Zamora dijo que la medida es parte de un plan para cerrar las firmas que dejan pérdidas al Estado. «Vamos a hacer lo correcto, empezamos con Datacom», que depende de Entel, sostuvo

Por: eju.tv / Video: Fama, Poder y Ganas

El Gobierno anunció el cierre de al menos una decena de empresas públicas, que están en situación económica crítica. En esa línea, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció el cierre de Datacom, subsidiaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

«Le doy una buena noticia, estamos cerrando Datacom, anunció Zamora en una entrevista con Fama, Poder y Ganas.

«Hacemos un primer análisis de resultados, veo números, utilidades y hay varias empresas que son parte de Entel, entre ellas Datacom», explicó.

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«Datacom es una empresa deficitaria que va a ser cerrada. Desde mi ministerio no vamos a tener empresas deficitarias más allá de mantener personal y otros», anunció.

Días antes, la empresa subcontratada Datacom dejó de formar parte de la estatal Entel tras no renovarse el contrato de prestación de servicios, debido a «deficiencias» y en medio de una denuncia por la habilitación de celulares robados. La compañía se dedicaba a proporcionar soporte técnico y atención al cliente de manera presencial y mediante call center.

Zamora dijo que la medida es parte de un plan para cerrar las firmas que dejan pérdidas al Estado. «Vamos a hacer lo correcto, empezamos con Datacom», sostuvo.

Más de 500 personas serán desvinculadas, aunque el ministro dijo que habrá un análisis para establecer «cómo se las reinserta en otras fuentes laborales».

«Se hacia cargo del call center, de los multicentros, pero con un servicio deficitario, además de las pérdidas que a la fecha acumulan 40 millones de bolivianos. Entonces, hay que tomar decisiones de lo que pide la población», señaló Zamora.

Otras medidas

En criterio de la autoridad, además deberían ser cerradas Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (Sabsa) o la Empresa Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), planes que están en análisis, indicó.