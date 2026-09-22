Exviceministra dice que costos de insumos gastronómicos se elevaron en 20 %, tras ajuste del precio del diésel

El pasado viernes, el Gobierno decidió retirar la subvención al diésel para evitar el contrabando y garantizar el suministro del combustible en el mercado interno.

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Los precios de los insumos empleados en la gastronomía evidenciaron un incremento del 20 %, tras el retiro de la subvención al diésel, indicó este martes la exviceministra de Gastronomía, Sumaya Prado.

“Este incremento de precios que se está viendo en el mercado ha provocado una subida de 20% en el costo de insumos, afortunadamente no falta nada, los restaurantes, tienes productos para trabajar, pero el 60% de esos insumos ha tenido una subida de precio”, dijo la exautoridad a Unitel.

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El pasado viernes, el Gobierno decidió retirar la subvención al diésel para evitar el contrabando y garantizar el suministro del combustible en el mercado interno.

Sin embargo, desde entonces las tarifas del transporte, alimentos, servicios y otros se incrementaron de manera automática bajo el argumento de que se debe cubrir el impacto del aumento del costo del combustible.

Prado manifestó que, tras este primer efecto, las pensiones, los restaurantes y otros deben adecuar sus precios a los costos del mercado. “Habrá subida de precios”, dijo.

Así también, indicó que cuando se dan este tipo de incrementos, actualmente en el combustible, siempre existe la especulación. “No pensamos en el daño, siempre hay especulación, afectamos a la población ocultando productos a la espera de nuevos precios”, mencionó.

La exviceministra lamentó que esta situación se presente en el país cuando el sector se está recuperando de los efectos de los 53 días de bloqueo en el territorio nacional, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) asfixió a la población.

“Va a afectar a la liquidez del sector gastronómico que apenas se está levantando de los efectos de los bloqueos”, mencionó.