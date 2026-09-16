Factores climáticos y geológicos desataron la riada en Nepal

Un estudio apunta al calentamiento global y a la inestabilidad geológica como elementos clave de la catástrofe.

El mortífero deslave del mes pasado en la frontera entre Nepal y China fue el resultado de una combinación de factores climáticos y geológicos agravados por el calentamiento global, mostró un estudio científico publicado este jueves (17.09.2026).

Tal como se sugirió desde las primeras observaciones, el derrumbe de un bloque de hielo y rocas del monte Langtang Lirung ocurrido el 26 de agosto formó una enorme corriente de agua y escombros que se precipitó por los valles, arrasando con todo a su paso.

El estudio de World Weather Attribution (WWA) explica que la catástrofe no es el resultado de un episodio meteorológico extremo, sino de una «combinación de factores» determinados, en particular, por el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares y la inestabilidad geológica.

El rápido aumento de las temperaturas en la región ha provocado que los glaciares se adelgacen y derritan el hielo y el permafrost enterrados profundamente en la roca madre del Himalaya, según el grupo de investigadores de WWA.

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«Cambios fundamentales e irreversibles» en la región

La región ha sufrido «cambios fundamentales e irreversibles», destacó uno de sus autores, el hidrólogo Walter Immerzeel, de la neerlandesa Universidad de Utrecht, y agregó que el retroceso de los glaciares y del permafrost -la capa del suelo que permanece congelada- comprometió la estabilidad de la montaña.

«Concluimos que esta ladera era geológicamente vulnerable, tal vez en parte debido al terremoto de 2015, y que esta fragilidad se vio amplificada por el retroceso del glaciar y del permafrost», destacó Immerzeel ante la prensa, haciendo una referencia al sismo de magnitud 7,8 que ese año sacudió el país.

El estudio confirmó que los meses de julio y agosto de 2026 fueron los más calurosos jamás registrados en la región y que las fuertes nevadas de finales de 2025 habían aumentado allí el volumen de agua de deshielo.

«No hay duda de que el cambio climático es uno de los factores clave» del desastre, explicó Friederike Otto, climatóloga del Imperial College de Londres.

Una advertencia contundente

«La catástrofe del (río) Bhote Koshi es una advertencia contundente de los riesgos crecientes que el rápido calentamiento del Himalaya representa para las poblaciones», insistió otro autor del estudio, Manjeet Dhakal, de Climate Analytics South Asia.

En Nepal, la avalancha dejó más de 1.400 muertos y 6.150 personas siguen desaparecidas.

En China, el balance es de 43 fallecidos y 519 personas no localizadas, según los medios estatales.

El gobierno nepalí ha estimado en 4.780 millones de dólares el costo de la reconstrucción.

jc (afp, ap, reuters)